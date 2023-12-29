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devchidable
TikTok просит некоторых пользователей iPhone ввести пароли
Простое нажатие кнопки «Отмена» часто позволяет избежать необходимости вводить пароль.

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Некоторые пользователи iPhone сталкиваются с проблемой, связанной с китайским приложением для просмотра коротких видеороликов TikTok.

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Согласно отчету PhoneArena, некоторые пользователи TikTok, которые заходят на социальную медиа-платформу со своих iPhone, поделились своими опасениями на Reddit. Пользователи отметили, что TikTok запрашивает у них код доступа к iPhone, прежде чем разрешить им продолжить работу с приложением. Ранее TikTok уже обвиняли в краже личных данных пользователей iPhone. В августе 2023 года появилось сообщение о том, что встроенная в приложение клавиатура TikTok на iOS способна похищать личные данные пользователей. Это показывает, что передача пароля iPhone в TikTok может быть опасной для пользователей. TikTok на 29 декабря 2023 года не объяснил, почему его приложение для iOS запрашивает у пользователей пароли от iPhone. Однако в отчете говорится, что за запросами стоит программная ошибка.

Один из пользователей iPhone написал на Reddit, что TikTok перестал постоянно отправлять запросы на ввод пароля, как только он установил версию 32.5.0 приложения для iOS. С другой стороны, несколько других пользователей TikTok отметили, что приложение не перестало запрашивать их коды на iPhone даже после установки обновления. Между тем, многие другие пользователи были настолько напуганы инцидентом, что сменили пароли на важных приложениях, включая банковские и другие финансовые приложения.

Некоторые пользователи считают, что удалить приложение TikTok - это самый простой способ обезопасить себя. Однако важно отметить, что пользователи могут потерять все сохраненные видео, если удалят приложение TikTok с iPhone и установят его заново.

Некоторые пользователи соцсети Reddit также предложили временный обходной путь для решения проблемы с TikTok. Между тем, некоторые пользователи, которые нажали кнопку отмены вместо ввода пароля, также смогли продолжить сеанс TikTok.

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Авторы отчета рекомендуют пользователям попробовать нажать кнопку отмены, когда приложение запрашивает пароль iPhone. Если это не сработает, пользователям следует попробовать обновить TikTok до версии 32.5.0. Если и это не поможет, попробуйте удалить приложение и установить его заново из App Store. А если и это не поможет, то попробуйте связаться с компанией-разработчиком ByteDance.

#iphone #devchidable #информационная безопасность #tiktok #информационные технологии #мобильное приложение
Источник: pcmag.com
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