В инциденте, произошедшем два года назад, участвовал инженер-программист, который создавал программное обеспечение для роботов, вырезающих детали для автомобилей из свежеотлитого алюминия.

Инциденты на производстве - не редкость, но осторожность превыше всего. Генеральный директор компании Tesla Илон Маск обрушился на СМИ за то, что они раздули сенсацию о старой травме, полученной роботом на его заводе Giga Texas в Остине, штат Техас. Он заявил, что СМИ пытаются связать этот инцидент с его футуристическими роботами Optimus, которые, по его словам, откроют новую эру изобилия.

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В инциденте, который произошел два года назад, участвовал инженер-программист, сотрудник настраивал программное обеспечение для роботов, которые вырезали детали для автомобилей из свежеотлитого алюминия. Во время работы он не знал, что один из роботов все еще активен, а два других отключены на время технического обслуживания. Активный робот напал на инженера, прижав его к земле и вцепившись когтями в спину и руку. В результате нападения на полу фабрики остались следы крови, а также открытая рана на левой руке инженера.

Инженер смог освободиться от захвата робота после того, как его коллега нажал кнопку аварийной остановки. Затем он упал на несколько метров вниз по желобу, предназначенному для сбора алюминиевого лома, и получил еще больше травм.

Компания Tesla отказалась комментировать инцидент, свидетелями которого стали несколько других рабочих. Об инциденте стало известно в 2023 году из отчета о травмах за 2021 год, который также показал высокий уровень травматизма на заводе Giga Texas, где, по сообщениям, были плохие условия труда и недостатки в технике безопасности.

Этот инцидент вновь всплыл в СМИ после того, как в прошлом месяце о нем написало издание The Information, а затем Daily Mail, которое использовало миниатюру с изображением человекоподобных роботов Optimus компании Tesla. Роботы Optimus, которых Маск представил в 2022 году, предназначены для выполнения ручного труда и создания квазибесконечной экономики.

Маск был в ярости от того, как СМИ изобразили этот инцидент, и выступил на платформе X в защиту своих роботов Optimus. В среду в посте X он написал, что ему очень стыдно со стороны СМИ поднимать травму двухлетней давности, полученную из-за простой руки промышленного робота Kuka (есть на всех заводах), и подразумевать, что теперь она получена из-за Optimus. Маск также заявил, что роботы Optimus принесут будущее изобилия, в котором не будет бедности, а люди смогут иметь все, что захотят, что касается товаров и услуг.

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Однако оптимизм Илона Маска по поводу роботов Optimus не отменяет проблем с безопасностью на заводах Tesla. В 2020 году калифорнийские регуляторы заявили, что Tesla отправила им неполные отчеты о травмах на заводах. В апреле китайские инспекторы заявили, что хотят наказать компанию за недостатки в области безопасности после того, как работник завода Tesla в Шанхае погиб, будучи раздавленным заводским оборудованием. В октябре Tesla отвергла претензии немецкого профсоюза и СМИ о том, что на берлинском заводе Gigfactory отсутствуют надлежащие меры безопасности.