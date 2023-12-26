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devchidable
Tesla планирует перейти на 3-нм чипы TSMC в 2024 году
Компания TSMC получила заказ от Tesla на производство чипов для автопроизводителя на своем заводе в Аризоне.

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Производитель электромобилей Tesla, возглавляемый Илоном Маском, как сообщается, подтвердил, что примет участие в финальных испытаниях 3-нм чипов NTO от TSMC в следующем году. Также ожидается, что TSMC увеличит производство 3-нм чипов в 2024 году. Это свидетельствует о растущем спросе на передовые полупроводниковые решения.

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Согласно отчету издания GizmoChina, компания Tesla собирается стать клиентом N3P, поскольку планирует использовать новейшую технологию TSMC для производства чипов интеллектуального вождения следующего поколения Full Self-Driving (FSD).

Компания TSMC планирует начать производство по процессу N3P в 2024 году. По сравнению с предыдущим процессом N3E, N3P призван обеспечить 5% повышение производительности, снижение энергопотребления до 10% и заметное увеличение плотности чипов в 1,04 раза. Тайваньский разработчик чипов утверждает, что показатели производительности, энергопотребления и площади (PPA), а также зрелость технологии N3P превзойдут технологический процесс Intel 18A.

Tesla уже не в первый раз собирается сотрудничать с TSMC. В прошлом производитель электромобилей уже неоднократно размещал заказы у разработчика чипов. Ранее TSMC поставляла Tesla чип Dojo D1, созданный по 7-нм техпроцессу, и чип HW 4.0, выполненный по 5-нм техпроцессу. Добавление Tesla в список клиентов N3P станет стратегическим шагом для обеих компаний.

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Аналитики прогнозируют, что это партнерство поможет Tesla стать седьмым по величине клиентом TSMC. Это партнерство также придаст новый импульс траектории роста доходов TSMC. Поскольку Tesla продолжает лидировать в автомобильной промышленности благодаря инновационным технологиям, сотрудничество с компанией TSMC демонстрирует важнейшую роль полупроводниковых разработок в формировании будущего электрических и автономных транспортных средств.

#tsmc #технологии #tesla #devchidable #производство #чип #3-нм #микросхема
Источник: gizmochina.com
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