Apple Vision Pro были анонсированы в начале 2023 года, но до сих пор не было никаких официальных сведений об их доступности.

Начало 2024 года может стать для Apple блокбастером, ведь спекуляции по поводу выхода Vision Pro не прекращаются. Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо называет его самым важным продуктом для Apple в следующем году. В своей записке для инвесторов Куо сообщил, что поставки Vision Pro в 2024 году составят около 500 тыс. единиц.

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На 26 декабря 2023 года устройства находятся в стадии массового производства и начнет массовые поставки в первую неделю января 2024 года, отметил Куо. Аналитик также ожидает, что Vision Pro появится на полках магазинов в конце января или начале февраля 2024 года, исходя из текущего графика массовых поставок компании. Apple на официальном уровне не скрывает информацию о выпуске продуктов, но по-прежнему умалчивает об официальной дате запуска.

Vision Pro обещает стереть границы между физическим и цифровым мирами. Apple представила Vision Pro в июне 2023 года, оснастив ее такими передовыми функциями, как дисплеи высокого разрешения, улучшенное отслеживание движения глаз и пространственное аудио, для обеспечения захватывающих впечатлений в играх, развлечениях и профессиональных приложениях. Устройство оснащено дисплеем со сверхвысоким разрешением, в котором 23 млн пикселей размещены на двух дисплеях, и специальным кремнием Apple в уникальном двухчиповом дизайне.

Пространственные вычисления делают возможными новые типы игр, позволяя игрокам погрузиться в совершенно новые миры. Пользователи также могут играть в более чем 100 игр Apple Arcade на экране такого размера, как они хотят, с невероятно захватывающим звуком и поддержкой популярных игровых контроллеров.

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Стоимость Vision Pro от Apple составляет $3,5 тыс. или 322 тыс. руб., и изначально он будет доступен в США, а в других странах появится в 2025 году. Пока неизвестно, в каких странах и когда появится Vision Pro, поскольку компания-разработчик не раскрывает никаких подробностей о его доступности за пределами США.