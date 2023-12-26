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Начало 2024 года может стать для Apple блокбастером, ведь спекуляции по поводу выхода Vision Pro не прекращаются. Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо называет его самым важным продуктом для Apple в следующем году. В своей записке для инвесторов Куо сообщил, что поставки Vision Pro в 2024 году составят около 500 тыс. единиц.
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На 26 декабря 2023 года устройства находятся в стадии массового производства и начнет массовые поставки в первую неделю января 2024 года, отметил Куо. Аналитик также ожидает, что Vision Pro появится на полках магазинов в конце января или начале февраля 2024 года, исходя из текущего графика массовых поставок компании. Apple на официальном уровне не скрывает информацию о выпуске продуктов, но по-прежнему умалчивает об официальной дате запуска.
Vision Pro обещает стереть границы между физическим и цифровым мирами. Apple представила Vision Pro в июне 2023 года, оснастив ее такими передовыми функциями, как дисплеи высокого разрешения, улучшенное отслеживание движения глаз и пространственное аудио, для обеспечения захватывающих впечатлений в играх, развлечениях и профессиональных приложениях. Устройство оснащено дисплеем со сверхвысоким разрешением, в котором 23 млн пикселей размещены на двух дисплеях, и специальным кремнием Apple в уникальном двухчиповом дизайне.
Пространственные вычисления делают возможными новые типы игр, позволяя игрокам погрузиться в совершенно новые миры. Пользователи также могут играть в более чем 100 игр Apple Arcade на экране такого размера, как они хотят, с невероятно захватывающим звуком и поддержкой популярных игровых контроллеров.
Стоимость Vision Pro от Apple составляет $3,5 тыс. или 322 тыс. руб., и изначально он будет доступен в США, а в других странах появится в 2025 году. Пока неизвестно, в каких странах и когда появится Vision Pro, поскольку компания-разработчик не раскрывает никаких подробностей о его доступности за пределами США.