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devchidable
IDC: Глобальный рынок микросхем восстановится в 2024 году - крупнейшие факторы роста
Мировой рынок микросхем восстановится в ближайшие три года – прогноз.

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Мировой рынок микросхем, переживавший трудности в последние несколько лет, в 2024 году может перевернуться. Согласно новому отчету, мировой рынок продаж полупроводников восстановится в 2024 году с ежегодными темпами роста в 20%. Согласно последнему исследованию IDC, ожидается, что полупроводниковая промышленность начнет новую волну роста. Полупроводниковая продукция включает в себя логические интегральные схемы (ИС), аналоговые ИС, микропроцессорные и микроконтроллерные ИС, а также память.

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Драйверами роста рынка являются взрывной рост мирового спроса на искусственный интеллект (ИИ) и высокопроизводительные вычисления (HPC) в сочетании со стабилизацией спроса на смартфоны, персональные компьютеры, инфраструктуру и устойчивым ростом автомобильной промышленности.

«Строгий контроль производителей памяти над поставками и объемами производства привел к росту цен с начала ноября 2023 года, а спрос на ИИ во всех основных приложениях будет способствовать восстановлению общего рынка продаж полупроводников в 2024 году», - сказал старший менеджер по исследованиям в области полупроводников IDC в Азиатско-Тихоокеанском регионе Гален Зенг.

По данным IDC, с развитием полупроводниковых технологий, начиная с 2024 года, в персональные устройства будет интегрировано все больше функций ИИ. В отчете прогнозируется постепенный выход на рынок смартфонов, ПК с ИИ и носимых устройств с ИИ. Ожидается, что после внедрения ИИ появится больше инновационных приложений для персональных устройств, что положительно скажется на росте спроса на полупроводники и передовую упаковку.

В автомобильной отрасли, которая также пострадала из-за задержек и узких мест в цепочке поставок микросхем во время пандемии COVID-19, наметился подъем и появились драйверы роста. В целом, все больше и больше автомобильной электроники будет опираться на чипы, а значит, спрос на полупроводники будет долгосрочным и устойчивым. В отчете говорится, что хотя рост автомобильного рынка остается устойчивым, тенденция к интеллектуализации и электрификации автомобилей очевидна и является важным драйвером для будущего рынка полупроводников.

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На долю ADAS или передовых систем помощи водителю приходится наибольшая доля рынка автомобильных полупроводников, с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 19,8% к 2027 году. В 2024 году на него будет приходиться 30% рынка автомобильных полупроводников. На информационно-развлекательную сферу приходится вторая по величине доля рынка автомобильных полупроводников с CAGR 14,6% к 2027 году, а в 2024 году на нее будет приходиться 20% рынка, что обусловлено развитием автомобильного интеллекта и возможностей подключения.

#технологии #экономика #devchidable #idc #микросхемы #прогноз #рост рынка #рынок микросхем
Источник: idc.com
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