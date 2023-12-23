Принадлежащая Sony американская студия Insomniac Games наконец официально прокомментировала масштабную утечку личных данных своих сотрудников и игровых материалов.

Спустя несколько дней после того, как хакеры из группы Rhysida, занимающейся разработкой вирусов-вымогателей, опубликовали целый ворох внутренних документов, похищенных ими в результате взлома в начале 2023 года, компания Insomniac Games опубликовала послание для сообщества.

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Группа Rhysida слила 1,67 Тб или более 1,3 млн файлов на свой сайт утечек после того, как производитель видеоигр серии Marvel's Spider-Man отказался платить выкуп в размере $2 млн. Это один из крупнейших взломов в игровой индустрии. Ранее другая группа хакеров обнародовала некоторые кадры из Grand Theft Auto VI в 2022 году.

Утечка документов содержит информацию о бюджетах, дорожных картах игр и скриншотах, раскрывающих подробности о грядущей игре Sony про Росомаху, выход которой ожидается в 2026 году. Кроме того, есть планы о третьей игре про Человека-паука, посвященной Веному, и других играх, которые выйдут до 2030 года. В архиве есть также копии паспортных данных некоторых сотрудников, подробности о бонусных планах Insomnia Games по выплате роялти и даже внутренние чаты в мессенджере Slack между разработчиками игр.