Поколения Apple Watch скорее всего представят 7 сентября 2024 года.

Компания Apple снова готовится к большим изменениям в Apple Watch. Согласно новому данным, система соединения ремешков для следующего поколения Apple Watch была полностью переработана.

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Это означает, что все существующие ремешки Apple Watch будут несовместимы с Apple Watch нового поколения. Данные исходят от инсайдера Kosutami в социальных сетях, который ранее уже сообщал точную информацию о планах Apple в отношении будущих аксессуаров. Например, Kosutami поделился несколькими подробностями о переходе Apple с кожаных аксессуаров на аксессуары FineWoven.

Издание Bloomberg впервые сообщил о планах компании Apple представить новый дизайн Apple Watch X несколько месяцев назад. В том отчете Марк Гурман объяснил, что Apple изучает возможность изменения способа крепления ремешков к Apple Watch. Как сообщается, нынешняя система занимает значительное пространство внутри Apple Watch, которое, по мнению инженеров компании, может быть лучше использовано для установки более емкого аккумулятора или других компонентов. Гурман описал новый дизайн ремешка Apple Watch как имеющий магнитную систему крепления.

Данные от Kosutami подливает масла в огонь, утверждая, что изменения произойдут уже в следующем поколении Apple Watch. Это означает, что Apple Watch, представленные в сентябре 2024 года, будут оснащены обновленной системой крепления ремешка.

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Разработчики использует одну и ту же систему крепления ремешка Apple Watch с момента выхода первого поколения модели в 2015 году. Компания даже сохранила совместимость с ней после многочисленных изменений форм-фактора и выхода Apple Watch Ultra.