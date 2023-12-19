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devchidable
Google позволит пользователям импортировать фотографии и видео из приложения Photos
В скором времени Google может предоставить возможность облачному сервису сделать содержимое доступным для Android.

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Компания Google добавляет новую функцию импорта в Android, которая значительно облегчит жизнь пользователей. Компания добавила новую функцию, которая позволит пользователям легко импортировать фотографии из приложения Photos для Android.

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Если пользователи не знают, в операционной системе Android версии 13 Google добавила новый улучшенный общесистемный фотопикер. Это позволило пользователям импортировать фотографии из различных приложений, не требуя никаких дополнительных разрешений.

Теперь же фотоподборщик получил поддержку приложений для облачных хранилищ, что позволит интегрировать в него такие приложения и сервисы, как Photos. Тем не менее, общесистемный фотоселектор не был принят всеми приложениями. Существует достаточное количество приложений, предлагающих эту функцию.

Ресурс Android Authority сообщил, что в подборщике фотографий Android 14 появилась поддержка опции «облачное медиаприложение». При нажатии на нее появляется список поддерживаемых сервисов, и пользователи могут выбрать приложение, из которого они хотят использовать и импортировать фотографии. Указана поддержка Photos, но, судя по всему, функция будет поддерживать и другие сервисы. Аналитики считают, что функция станет доступной в ближайшие месяцы.

Недавно компания Google добавила нечто подобное в приложение «Файлы». Приложение от Google претерпевает значительное обновление: в нем тестируется функция «Умный поиск», призванная упростить поиск документов на смартфонах. Приложение позволит пользователям искать изображения и PDF-файлы на основе их содержимого, включая текст и объекты внутри них. Ожидается, что это усовершенствование упростит поиск, позволяя пользователям находить конкретные документы по соответствующим ключевым словам или деталям содержания.

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#android #google #devchidable #программное обеспечение #информационные технологии #photos #функционал
Источник: news18.com
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