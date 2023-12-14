Мэй Маск опубликовала в сети «X» гневный пост, в связи с появившейся информацией о планах преследования её сына, Илона Маска, администрацией Байдена.

Мать Илона Маска заявила, что она не довольна от того, что президент Джо Байден хочет помешать ее сыну сделать мир лучше.

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Комментарии Майи Маск стали ответом на слова Брендана Карра из Федеральной комиссии по связи, который заявил в эфире X, что несколько государственных учреждений США уже приняли меры против миллиардера, а теперь к ним присоединилась и FCC. Майи Маск написала, о том люди в других странах гордятся Илоном и не понимают мотивов президента США.

Комиссар FCC сослался в середине декабря 2023 года на комментарий Байдена о том, что сотрудничество и технические отношения Илона Маска с иностранными государствами заслуживают внимания после того, как он приобрел платформу X. Байден сделал эти замечания во время пресс-конференции в Белом доме в ноябре 2022 года.

Комментарии Майи Маск появились после того, как 12 декабря 2023 года FCC подтвердила свое решение от 2022 года об отказе компании Starlink в субсидировании широкополосной связи в сельской местности на сумму $885,5 млн. FCC заявила, что Starlink не смог выполнить требования по обеспечению финансирования. Компания также не смогла продемонстрировать, что сможет предоставить обещанные услуги.

За другими компаниями Маска следят многочисленные правительственные агентства. Среди них - расследование Минюста США в отношении программного обеспечения Tesla для автономного вождения, о котором говорилось в заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Федеральное управление гражданской авиации проверило запуск ракеты-носителя Starship компании SpaceX, которая взорвалась в середине полета в апреле 2023 года. В сентябре FAA завершило проверку, классифицировав ее как «казус».

В октябре 2023 года Национальный совет по трудовым отношениям подал официальную жалобу, обвинив платформу X в незаконном увольнении сотрудника, который написал в канале Slack компании: «Не увольняйтесь, пусть он вас уволит!».