Два заброшенных судна выбросило на туристический пляж в Перу, что вызвало интригу среди местных жителей.

С разницей в два месяца на пляже появились два загадочных корабля-призрака, и туристы, воспользовавшись случаем, забрались на них, чтобы немного исследовать.

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Первое судно под названием «Герреро» выбросило на пляж Вентанилла в Перу в октябре 2023 года, после того как оно дрейфовало в море, когда его якорь оборвался. Второе судно под названием «Куан Тум» оказалось на том же пляже после того, как его отправили на помощь первому кораблю, но у него возникли технические проблемы.

С тех пор, как два месяца назад на пляже затонуло первое судно, он стал настоящим туристическим центром: люди забираются на ржавеющее судно. Но их предупредили, чтобы они держались подальше от судов из-за опасений по поводу общественной безопасности. На борту «Куан Тум» находится более 600 галлонов топлива, и экологи опасаются возможного разлива.

Глава порта Кальяо подал официальную жалобу в специализированную прокуратуру по экологическим вопросам. Корабль, похоже, находится в очень плохом состоянии, и от него исходит очень сильный запах. Это не туристическая достопримечательность, и одна из самых опасных вещей - то, что конструкция ржавеет. Представитель порта сообщил о том, что решением проблемы было бы убрать их, что можно сделать по морю или по суше, но оба варианта будут очень дорогими.

Владельцы получили предписание убрать суда для предотвращения преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды от управления по борьбе с экологическими преступлениями, регионального правительства и Министерства охраны окружающей среды.