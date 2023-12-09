Компания Google опять троллит Apple iPhone 15 Pro в своем новом проморолике.

Спустя всего несколько дней после объявления о снижении характеристик Pixel и внедрении модели искусственного интеллекта Gemini Nano в смартфон Pixel 8 Pro.

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В начале декабря 2023 года компания Google вновь выпустила рекламу, в которой показала своего лучшего друга - iPhone 15 Pro. Эти объявления тонко подкалывают компанию Apple и в то же время продвигают ее возможности. На этот раз Pixel высмеивает Apple за отсутствие функций ИИ.

Как говорится в описании к видео (видеоматериал будет размещен ниже), получив более десятка новых функций и совершенно новую модель искусственного интеллекта, Pixel отправляется на снежные забавы со своим лучшим другом. Затем iPhone говорит, что Pixel слишком много работает.

На этой неделе во время презентации модели Gemini компания Google объявила, что ее самая эффективная модель ИИ - Gemini Nano, предназначенная для выполнения задач на устройстве, которая появится в Pixel 8 Pro вместе с Feature Drop.





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В предыдущем видео Pixel рассказывал о своих функциях с ИИ, включая «Волшебный редактор для удаления и перестановки вещей на фотографиях» и «Волшебный ластик для лучших дублей и аудио».