Capcom анонсировала долгожданную новую часть франшизы Monster Hunter с подзаголовком.

Последней игрой, представленной на The Game Awards 2023, стало продолжение Monster Hunter: World, так как серия получила свой первый выход только на следующем поколении.

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Фанатам Monster Hunter на мгновение стало не по себе, ведь ранее ходили слухи, что продолжение Monster Hunter: World было несомненным претендентом на премию The Game Awards, но уже начали появляться опасения, что что-то было упущено при переводе. К счастью, похоже, что не слишком тонкие намеки Capcom оказались именно тем, чем они казались, и Monster Hunter Wilds стала финальным анонсом выставки.

Новая игра выйдет только в 2025 году, и все, что было показано, - это короткий, возможно, предварительно отрендеренный трейлер, но он выглядит очень впечатляюще, а акцент на погодных эффектах и маунтах существ кажется интересным направлением.

В трейлере показана очень опасная песчаная буря, а также освещение и дождь, которые наверняка сделают охоту на монстров еще более коварной. Сначала зрители подумали, что это два разных маунта, но при повторном просмотре выяснилось, что это одно и то же велоцирапторное существо, которое и бегает по земле, и имеет крылья, чтобы скользить. Также в конце можно увидеть, как прилетает большой дракон, но будет ли это главный злодей игры, пока неясно.





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Впервые игра Monster Hunter была выпущена только для консолей текущего поколения и ПК, и геймеры, конечно, могут заметить значительное повышение графической сложности. Это неудивительно, учитывая, какую впечатляющую работу студия Capcom проделала с серией Resident Evil в последнее время. Monster Hunter Wilds была единственной новой игрой, которую они продемонстрировали, но больше информации о ней не ожидается до лета 2024 года.