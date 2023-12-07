Meta внедряет сквозное шифрование, на разработку которого уходят годы, что ограничивает доступ к пользовательскому контенту.

Мессенджер от Meta (признана в России экстремистской организацией; деятельность на территории РФ запрещена) - один из самых распространенных в мире способов отправки сообщений контактам начинает внедрять сквозное шифрование (E2E) для всех личных чатов и звонков в Messenger и Facebook.

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Для ясности, шифрование уже давно доступно на этих платформах, но последние новости означают, что эта функция будет включена по умолчанию для личных сообщений и звонков. Согласно новой схеме, отправленные пользователями сообщения будут защищены с момента выхода с вашего устройства до момента их попадания на устройство собеседника, что не позволит никаким посредникам, включая Meta, увидеть, что юзеры отправили.

В прошлом, когда клиенты для обмена сообщениями имели или добавляли шифрование, это иногда означало более ограниченные возможности. По словам разработчиков, с запуском этого приложения пользователи сохранят привычные функции, такие как темы и пользовательские реакции, но также получат ряд новых возможностей, включая редактирование и исчезновение сообщений, контроль квитанций о прочтении, улучшенную отправку фото и видео, а также улучшенные голосовые сообщения.

Что касается редактирования сообщений, то Meta соблюдает баланс. Пользователи смогут редактировать сообщения только в течение 15 минут после их отправки, а если они захотят сообщить о чьем-то оригинальном сообщении до того, как он его отредактировал, Meta сможет прочитать историю редактирования сообщений.

Что касается исчезающих сообщений, то теперь они будут сохраняться в течение 24 часов после отправки, а интерфейс чата был обновлен, чтобы информировать пользователей о том, что сообщения исчезнут. Что касается контроля квитанций о прочтении, то пользователи смогут решить, хотят ли они, чтобы другие видели, что они прочитали их сообщения. Это позволит снизить давление, заставляющее отвечать людям сразу же, если пользователям не хочется этого делать.

Получив обновление, юзеры также получат более высокое качество изображения и возможность реагировать на любые фотографии и видео в коллекции. По данным Meta, компания также тестирует улучшения HD-медиа и обмена файлами с некоторыми пользователями и планирует расширить их в ближайшие месяцы.

Наконец, Meta заявила, что голосовые сообщения - самый быстрорастущий формат обмена сообщениями на 7 декабря 2023 года, и с этим обновлением пользователи смогут прослушивать их на скоростях 1,5x и 2x. Будет внедрен также функционал через который пользователи смогут начинать прослушивание с того места сообщение, где он остановился, чтобы он смог продолжить разговор, если ему придется выйти из приложения.

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Распространение обновления продлиться до конца января 2024 года, пока все не получат его, но когда это произойдет, пользователям нужно будет настроить метод восстановления, например, пин-код, чтобы восстановить сообщения в случае потери, смены или добавления устройства.