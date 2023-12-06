Мессенджер WhatsApp работает над внедрением на iPhone функции, позволяющей пользователям обмениваться музыкальными звуками прямо во время видеозвонков.

В WhatsApp на 6 декабря 2023 года работают над возможностью делиться высококачественными фотографиями и видео в качестве обновления статуса в приложении. Издание WABetaInfo обнаружило недоработанную функцию HD Status в бета-версии WhatsApp для Android v2.23.26.3, добавив, что функция еще не доступна для тестирования.

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Приложение для обмена мгновенными сообщениями уже позволяет пользователям отправлять HD-фотографии и HD-видео другим пользователям и группам. Как следует из скриншота, опубликованного сайтом, в редакторе рисунков при создании статуса WhatsApp появится новая кнопка HD для загрузки медиа в HD-качестве.

Для тех, кто не в курсе, WhatsApp Status работает аналогично Instagram Stories и позволяет делиться текстовым, фото-, видео- и GIF-контентом в течение 24 часов. Обновления статусов можно найти на вкладке «Обновления», но чтобы отправлять и получать обновления статусов, пользователь и его собеседник должны быть в контактах друг друга.

Бета-версия WhatsApp для iOS v23.25.10.72 предполагает, что будущее обновление позволит пользователям делиться музыкальными аудиозаписями во время видеозвонков. Хотя на данный момент эта функция еще не готова для бета-тестеров, на скриншоте, опубликованном на WABetaInfo, показан предварительный просмотр недоработанной функции.

WhatsApp представил функцию разделения экрана для видеозвонков на Android, iOS и Windows в начале 2023 года, но она не позволяет слушать аудио для общего контента, такого как YouTube, Netflix или видеоигры. Недоработанная функция приблизит WhatsApp к FaceTime, который позволяет пользователям смотреть фильмы или слушать музыку вместе во время видеозвонков через SharePlay.

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Развивая функционал в WhatsApp, разработчики начали работать над возможностью поиска по имени пользователя в приложении. Также тестируется опция поиска сообщений по дате для Android и новая кнопка быстрого доступа, которая приведет пользователей к чат-боту на основе искусственного интеллекта.