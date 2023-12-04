Это третья волна сокращений в компании за год Spotify намерена сократить численность персонала примерно на 17%, говорится в заявлении компании.

Генеральный директор Spotify Дэниел Эк объявил о том, что компания увольняет 17% сотрудников в попытке сократить расходы и подготовиться к замедлению темпов роста в мировой экономике. О своем решении Эк сообщил в электронном письме сотрудникам.

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Сокращение 17% рабочих мест затронет около 1,5 тыс. человек в компании, но Spotify не назвала точных цифр. Новость порадовала инвесторов на 4 декабря 2023 года и акции компании выросли более чем на 2% на предварительных торгах.

Если вспомнить 2020 и 2021 годы, то акции компании Spotify были просто нарасхват. Именно в этот период, по словам представителей Spotify, они перестарались и набрали слишком много сотрудников. Теперь компания должна отказаться от этого решения и сосредоточиться на своих основных предложениях.

Во внутренней записке Эк сказал:

«За последние два года мы сделали значительный акцент на построении Spotify в действительно великий и устойчивый бизнес - бизнес, призванный достичь нашей цели - стать ведущей аудиокомпанией в мире, и бизнес, который будет последовательно обеспечивать прибыльность и рост в будущем. Хотя мы добились достойных успехов, о чем я неоднократно рассказывал, нам еще есть над чем работать. Экономический рост резко замедлился, а капитал стал более дорогим. Spotify не является исключением из этих реалий».

Этот раунд увольнений в Spotify - самый крупный в 2023 году, но не первый. Еще в январе компания объявила о сокращении 6% сотрудников, а в июне решила сократить еще 2%. Работники компании, несомненно, надеются, что последние сокращения станут последними, но гарантий нет.

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Spotify - не единственная компания, которая проводила сокращения в 2023 году. На самом деле, многие публично зарегистрированные технологические компании также проводили сокращения, чтобы угодить инвесторам, которые считают, что они слишком много тратят на лишнюю рабочую силу.