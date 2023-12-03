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devchidable
В преддверии релиза Amazon выпустила трейлер четвёртого сезона сериала «Пацаны»
Долгожданный первый трейлер к четвертому сезону сериала «Пацаны» был официально опубликован Amazon Prime к восторгу поклонников

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Сериал Amazon Prime «Пацаны» вернется в четвертом сезоне. В сети появился первый официальный тизер-трейлер к четвертому сезону.

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Премьера сериала состоялась в 2019 году. В сезон вошло восемь эпизодов, основанных на одноименной серии комиксов Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Он имел большой успех. В дополнение к нескольким последующим сезонам было выпущено несколько живых и анимационных спин-оффов, и еще несколько проектов находятся в разработке на ноябрь 2023 года.

Конечно, наибольшей популярностью у поклонников пользуется именно флагманский сериал, четвертый сезон которого зрители ждали с нетерпением. Третий сезон «Пацаны» завершился в 2022 году неожиданным финалом, который легко подготовил почву для премьеры следующего сезона. Об этом свидетельствуют недавно опубликованные кадры предстоящего сезона.

Представляем вашему вниманию официальный тизер-трейлер к четвертому сезону «Пацаны»:


Это определенно захватывающий взгляд на то, что зрителей ждет. Разумеется, поскольку это тизер-трейлер, в ближайшем будущем появятся новые кадры предстоящего сезона.

В актерский состав последнего сезона вошли Карл Урбан, Джек Куэйд, Антони Старр, Эрин Мориарти, Доминик МакЭллиготт, Джесси Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Натан Митчелл, Колби Минифи и Клаудия Думит. Среди новых актеров - Дженсен Эклз, Катя Винтер, Майлз Гастон Виллануэва, Шон Патрик Флэнери, Ник Векслер, Лори Холден, Фрэнсис Тернер, Кристин Бут и Джек Дулан.

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На ноябрь 2023 года поклонники могут посмотреть первые три сезона «Пацаны», а также различные спин-оффы на канале Prime Video.

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Источник: ign.com
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