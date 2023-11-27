Робот с искусственным интеллектом, созданный китайскими учеными, сумел найти способ получения кислорода на Марсе.

Искусственный интеллект, к счастью или к худшему, получает возможность проявить себя. Использование искусственного интеллекта голливудскими студиями стало основным камнем преткновения в многомесячной забастовке актеров в США. Судебные иски на 2023 год о праве собственности на материалы, созданные искусственным интеллектом, проходят через всю судебную систему мира. Когда речь заходит о науке, использование ИИ оказывается гораздо менее опасным: китайские ученые используют эту технологию для создания робота, решающего задачи.

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В новом исследовании, опубликованном недавно в журнале Nature Synthesis, подробно описаны действия, предпринятые вышеупомянутым роботом для того, чтобы придумать способ получения кислорода из материалов, легкодоступных на Марсе. Используя метеориты, которые, по мнению ученых, происходят с Красной планеты, робот-химик смог создать первичный элемент, необходимый для жизни человека.

По информации из отчета по исследованию, обеспечение кислородом должно быть главным приоритетом для любой деятельности человека на Марсе, поскольку ракетное топливо и системы жизнеобеспечения потребляют значительное количество кислорода, который не может быть восполнен из марсианской атмосферы. К счастью, недавно обнаруженные признаки активности воды открыли перспективу крупномасштабного производства кислорода на планете с помощью процессов электрохимического окисления воды под действием солнечной энергии с использованием катализатора реакции эволюции кислорода (OER). Использование внеземных катализаторов, разработанных на основе местных материалов, для производства кислорода, позволяет производить топливо и кислород на Марсе, что является одним из наиболее перспективных направлений в исследовании этой планеты.

Возможность попасть на Марс - одна из главных целей тех, кто надеется на дальнейшее освоение Солнечной системы. Летом 2023 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) даже запустило испытание, имитирующее жизнь в биокуполе.

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По словам главного исследователя программы CHAPEA Грейса Дугласа, стимуляция позволит нам собрать данные о когнитивных и физических показателях, чтобы получить более полное представление о потенциальном влиянии длительных полетов на Марс на здоровье и работоспособность экипажа. В конечном итоге эта информация поможет НАСА принять обоснованные решения по разработке и планированию успешной пилотируемой миссии на Марс.