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Джим Керри возвращается в Universal Pictures для фильма «Гринч 2»
Джим Керри возвращается в роли самого известного персонажа доктора Сьюза в «Гринче 2».

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Фильм 2000 года «Как Гринч украл Рождество» в прямом эфире стал популярным среди современных рождественских зрителей. Джим Керри снялся в фильме в роли главного персонажа Гринча, и теперь, согласно новому отчету, он может вернуться для продолжения.

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Экранизация доктора Сьюза изначально была встречена неоднозначными отзывами, но ей удалось стать кассовым хитом и даже превратиться в один из самых кассовых праздничных фильмов всех времен. Теперь, как стало известно через издание GFR, продолжение фильма неизбежно – со звездой Джимом Керри, который собирается вернуться.

Стоит отметить, что неизвестно, какую историю может принять продолжение. Хотя есть некоторые возможности для приквела к фильму – и в нем использовалась бы совершенно другая праздничная обстановка. Специальный анимационный фильм последовал за более культовой анимацией 1966 года, хотя и с декорациями к Хэллоуину, а не Рождеству. Действие происходило до событий его предшественника, когда Гринч все еще был злом, и у него, без сомнения, есть большой потенциал для экранизации. В конце концов, кто бы не хотел увидеть Джима Керри не только в гриме Гринча, но и в декорациях Хэллоуина, вдохновленных доктором Сьюзом.

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Конечно, ко всему этому следует отнестись со всей серьезностью. Студия Universal Pictures еще не анонсировала официальное продолжение «Как Гринч украл Рождество 2», и не было никаких официальных сообщений о том, что Джим Керри присоединится к такому проекту. Но в мире, где часты перезагрузки и сильна ностальгия, возможно все.

#игра #фильм #universal pictures #джим керри #«гринче 2» #«как гринч украл рождество»
Источник: giantfreakinrobot.com
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