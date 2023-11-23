Джим Керри возвращается в роли самого известного персонажа доктора Сьюза в «Гринче 2».

Фильм 2000 года «Как Гринч украл Рождество» в прямом эфире стал популярным среди современных рождественских зрителей. Джим Керри снялся в фильме в роли главного персонажа Гринча, и теперь, согласно новому отчету, он может вернуться для продолжения.

реклама

Экранизация доктора Сьюза изначально была встречена неоднозначными отзывами, но ей удалось стать кассовым хитом и даже превратиться в один из самых кассовых праздничных фильмов всех времен. Теперь, как стало известно через издание GFR, продолжение фильма неизбежно – со звездой Джимом Керри, который собирается вернуться.

Стоит отметить, что неизвестно, какую историю может принять продолжение. Хотя есть некоторые возможности для приквела к фильму – и в нем использовалась бы совершенно другая праздничная обстановка. Специальный анимационный фильм последовал за более культовой анимацией 1966 года, хотя и с декорациями к Хэллоуину, а не Рождеству. Действие происходило до событий его предшественника, когда Гринч все еще был злом, и у него, без сомнения, есть большой потенциал для экранизации. В конце концов, кто бы не хотел увидеть Джима Керри не только в гриме Гринча, но и в декорациях Хэллоуина, вдохновленных доктором Сьюзом.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Конечно, ко всему этому следует отнестись со всей серьезностью. Студия Universal Pictures еще не анонсировала официальное продолжение «Как Гринч украл Рождество 2», и не было никаких официальных сообщений о том, что Джим Керри присоединится к такому проекту. Но в мире, где часты перезагрузки и сильна ностальгия, возможно все.