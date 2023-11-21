Во внутренней системе магазина GameStop появилась страница продукта для Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Студия CD Projekt Red объявила, что вскоре выпустит окончательное издание своей RPG от первого лица Cyberpunk 2077. После выхода дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 всего несколько месяцев назад, некоторые фанаты задались вопросом, появится ли в будущем коллекция, содержащая весь контент из игры. Теперь известно, что именно это и произойдет, и выпуск этого окончательного издания уже не за горами.

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Опубликованный 21 ноября 2023 года информация на канале CD Projekt Red в одной соцсети, материал дал поклонникам возможность взглянуть на обложку Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Поскольку в этой коллекции действительно есть Phantom Liberty, эксклюзивное дополнение для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, Ultimate Edition поступит только для этих платформ. Что касается даты его выхода, то он должен появиться на прилавках магазинов ровно через две недели, 5 декабря 2023 года.

Вообще говоря, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition идеально подходит для тех, кто еще не пробовал игру в каком-либо качестве, но давно хотел это сделать. Поскольку студия CD Projekt Red сейчас приступает к разработке сиквела Cyberpunk 2077, никаких дополнительний для текущей игры не планируется. Таким образом, игроки могут смело покупать этот пакет и знать, что в будущем не будет новой, более полной итерации.





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Что касается дополнения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, несмотря на то, что некоторые проблемы Cyberpunk 2077 все еще сохраняются, а новый контент не лишен своих недостатков, студия-разработчик проделала достойную похвалы работу, заставив фанатов полюбить игру. Phantom Liberty продолжает доказывать, что CD Projekt Red умеет создавать высококачественные сюжеты, и теперь показала, что может обеспечить достойный игровой процесс в жанре RPG.