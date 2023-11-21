Игра Returnal теряет Гарри Крюгера спустя 14 лет

Студия разработки Housemarque представляет собой одну из самых уникальных и интересных новых игр, выпущенных PlayStation Studios с момента запуска PlayStation 5. Шутер от третьего лица Returnal, разработан в стиле , сочетает в себе превосходный игровой процесс с таинственным миром и повествованием, а также отмеченный наградами саундтрек. В новостях компании игровой директор Returnal объявил о своем уходе из студии.

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В посте, опубликованном в блоге студии, Гарри Крюгер – игровой директор Returnal – рассказал о своей работе в компании компьютерных игр, сообщив о том, что за 14 лет работы в Housemarque ему невероятно повезло. На этом пути ему выпала честь работать бок о бок с по-настоящему талантливыми и замечательными людьми. Он стал свидетелем роста студии-разработки от небольших игр в аркадном стиле до великолепных высот, которых команда достигла с игрой Returnal. Крюгер добавил, что он всегда будет гордиться всеми теми удивительными вещами, которые команда достигла.

Хотя Гарри Крюгер и не сообщил, каковы его дальнейшие шаги, он кратко рассказал о своем уходе, сообщив, что уход из Housemarque был для него очень трудным решением, но он покидает компанию только с глубокой благодарностью за прошлое и сияющим оптимизмом в отношении будущего.





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Игра Returnal действительно помогла обозначить компанию Housemarque в игровой индустри, и вполне вероятно, что без Крюгера Sony не приобрела бы студию. По данным издания IGN, это горько-сладкий момент - видеть, как игровой директор уходит из студии, но будет очень интересно посмотреть, что он будет делать дальше.