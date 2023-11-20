Square Enix раскрывает все, что нужно знать в преддверии Final Fantasy 7 Rebirth.

Когда Final Fantasy VII Rebirth выйдет в 2024 году, это произойдет почти через четыре года после ремейка Final Fantasy VII. Естественно, некоторые фанаты, возможно, забыли, на чем все закончилось, поэтому студия-разработчик Square Enix выпустила новый трейлер, в котором рассказывается о событиях предыдущей игры.

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Видео подробно рассказывает о событиях, имевших место в ремейке Final Fantasy VII. Зрители могут увидеть первую встречу Облаков и Земли, разрушение реактора Мако-1 и прибытие Сефирота. Это также дразнит тем фактом, что судьба была изменена, а в игровом мире началось новое путешествие.

Интересно, что в кратком трейлере не упоминается одно из самых важных событий завершения ремейка Final Fantasy VII. В конце игры выясняется, что вмешательство Сефирота в судьбу привело к возвращению Зака Фейра. Зак сыграл небольшую роль в оригинальной версии Final Fantasy VII, но его персонаж был раскрыт во многих СМИ, появившихся после выхода игры, включая Crisis Core и Advent Children. В то время как студия Square Enix умалчивает о роли, которую Зак сыграет в Final Fantasy VII Rebirth, она может показаться существенной, учитывая тот факт, что он занимает видное место на обложке игры. На изображении Сефирот виден посередине, а Клауд и Зак - по разные стороны.





В октябре 2023 года креативный директор Final Fantasy VII Rebirth Тецуя Номура пошутил, что изображение Зака и Клауда на обложке призвано изобразить их судьбы, разорванные на части Сефиротом.

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Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля 2204 года на PlayStation 5. Игра является временным эксклюзивом для консоли и, скорее всего, появится на ПК в какой-то момент в будущем. Игра станет второй частью трилогии, переделывающей Final Fantasy VII. Очень мало известно о третьей главе серии, но мы точно знаем, что Final Fantasy VII Rebirth завершится в Забытой столице, и третья глава будет продолжена оттуда. События, происходившие в Вутае в оригинальной Final Fantasy VII, должны были появиться в Rebirth, но были перенесены в третью игру. Это решение было принято в результате смерти актера Кэйдзи Фудзивары, который озвучивал Рено в Японии. Поскольку его смерть произошла после того, как для Rebirth уже начались сеансы записи, было принято решение перенести события в Вутае в третью игру и затем переделать.