реклама
Когда Final Fantasy VII Rebirth выйдет в 2024 году, это произойдет почти через четыре года после ремейка Final Fantasy VII. Естественно, некоторые фанаты, возможно, забыли, на чем все закончилось, поэтому студия-разработчик Square Enix выпустила новый трейлер, в котором рассказывается о событиях предыдущей игры.
реклама
Видео подробно рассказывает о событиях, имевших место в ремейке Final Fantasy VII. Зрители могут увидеть первую встречу Облаков и Земли, разрушение реактора Мако-1 и прибытие Сефирота. Это также дразнит тем фактом, что судьба была изменена, а в игровом мире началось новое путешествие.
Интересно, что в кратком трейлере не упоминается одно из самых важных событий завершения ремейка Final Fantasy VII. В конце игры выясняется, что вмешательство Сефирота в судьбу привело к возвращению Зака Фейра. Зак сыграл небольшую роль в оригинальной версии Final Fantasy VII, но его персонаж был раскрыт во многих СМИ, появившихся после выхода игры, включая Crisis Core и Advent Children. В то время как студия Square Enix умалчивает о роли, которую Зак сыграет в Final Fantasy VII Rebirth, она может показаться существенной, учитывая тот факт, что он занимает видное место на обложке игры. На изображении Сефирот виден посередине, а Клауд и Зак - по разные стороны.
В октябре 2023 года креативный директор Final Fantasy VII Rebirth Тецуя Номура пошутил, что изображение Зака и Клауда на обложке призвано изобразить их судьбы, разорванные на части Сефиротом.
Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля 2204 года на PlayStation 5. Игра является временным эксклюзивом для консоли и, скорее всего, появится на ПК в какой-то момент в будущем. Игра станет второй частью трилогии, переделывающей Final Fantasy VII. Очень мало известно о третьей главе серии, но мы точно знаем, что Final Fantasy VII Rebirth завершится в Забытой столице, и третья глава будет продолжена оттуда. События, происходившие в Вутае в оригинальной Final Fantasy VII, должны были появиться в Rebirth, но были перенесены в третью игру. Это решение было принято в результате смерти актера Кэйдзи Фудзивары, который озвучивал Рено в Японии. Поскольку его смерть произошла после того, как для Rebirth уже начались сеансы записи, было принято решение перенести события в Вутае в третью игру и затем переделать.