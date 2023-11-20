Звезда «Ходячих мертвецов» фигурирует в фильме о Человеке-пауке, в котором используется захватывающий подход к классической истории Питера Паркера из комиксов Marvel.

Чендлер Риггс из «Ходячих мертвецов» сыграет Питера Паркера в фильме «Человек-паук», режиссером которого является Энди Чен. Режиссер поделился небольшим обзором проекта в социальной сети Instagram, а также некоторыми закулисными кадрами со съемочной площадки. Ожидается, что фильм выйдет на YouTube до конца 2023 года.

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В коротком ролике на музыку из фильма «Человек-паук: Возвращение домой» Риггс изображен в роли Питера Паркера, обнаруживающего в своей спальне свои паучьи способности, прежде чем подняться на стены. Видео после публикации на платформе X набрало почти 2 млн просмотров.

Детали сюжета не разглашаются, но в актерский состав входят Карл Аддикотт в роли дяди Бена Паркера, Холджи Форрестер в роли тети Мэй, актриса «Страны чудес Вилли» Кейли Каун в роли Гвен Стейси, Кира Гарднер в роли Мэри Джейн Уотсон и Эндрю Хернон в роли Дж. Джона Джеймсона.

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