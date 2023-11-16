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Стало известно, что компания Sony приняла решение отложить выпуск шести своих предстоящих игр для PlayStation.
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Фанаты были чрезвычайно заинтересованы в бизнес-модели Sony игры как услуга (GAAS). Предполагалось, что новая модель будет использоваться к концу 2025 финансового года, в котором в рамках нового сервиса Live будет доступно до двенадцати наименований. Однако на ноябрь 2023 года Sony отложила шесть из этих игр для PlayStation, все из которых были предназначены для сервиса.
Как отмечает издание Game Informer, финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что к концу 2025 года будут выпущены лишь шесть из двенадцати игр. По словам Тотоки, разработчики решили сосредоточиться только на шести играх в связи с тем, что Sony стремиться сосредоточиться на качестве игр, а не на количестве.
Других подробностей на данный момент мало. Это включает в себя точные данные о том, какие игры будут выпущены в течение 2025 финансового года, который завершается в марте 2026 года, или о том, какие игры сейчас отложены. Но если компания Sony решила пойти на эти задержки, основываясь на усилиях по контролю качества, то фанаты наверняка не будут возражать. Особенно с участием таких компаний, как Bungie.
На 16 ноября 2023 года фанаты могут поиграть в Marvel's Spider-Man 2, которая является самой продаваемой игрой от первого лица на игровой платформе.