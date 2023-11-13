Объединенная авиастроительная корпорация поставит в 2024 году российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100.

В 2024 году российские авиаперевозчики (в первую очередь группа «Аэрофлот») получат 22 новых импортозамещенных самолета SJ-100. Один из источников ведомства, также сообщил, что в 2023 году SJ-100 поставлено не будет.

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Прототип российского ближнемагистрального самолета SJ-100 производства Производственного центра ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре совершил первый полет. Тестирование SJ-100 стало частью более масштабного плана по замене импортных систем и компонентов и является результатом совместных усилий многочисленных входящих в «Ростех» предприятий радиоэлектронной и авиационной промышленности. Российские конструкторы и производители эффективно воплотили в самолете свои самобытные подходы к проектированию и технологические инновации. Этот полет был назван поистине революционным и примером устойчивости России к западным санкциям. Для прототипа SSJ 100 было переоборудовано около 40 систем и компонентов.

29 августа 2023 года министр промышленности России Денис Мантуров объявил, что полет SJ-100 проверил стабильность этих систем отечественной разработки. SJ-100, обычно называемый Sukhoi Superjet 100, — это региональный российский самолет с дальностью полета около 4,5 тыс. км. По словам Мантурова, российские разработчики и производители смогли реализовать и внедрить свои конструкторские решения и технологии, в том числе авионику, аппаратуру, вспомогательные силовые установки, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарную защиту и ряд других отечественных систем.

«Наша комплексная программа включает в себя подобные планы, и мы их поддерживаем! Мы получаем сертификат и поставляем 22 самолёта в 2024 году. Программа испытаний двигателей ПД-8 была просрочена, в результате чего поставок SJ-100 в 2023 году не будет», - сказал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

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По данным компании Cirium, занимающейся авиационными данными и аналитикой, на конец 2021 года до начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года. Самолеты западного производства, включая Boeing и Airbus, составляли около 80% российского парка самолетов. Однако после введения санкций иностранные лизинговые компании потребовали вернуть им самолеты.