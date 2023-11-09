Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Американские автопроизводители могут записывать и перехватывать текстовые сообщения
Honda, Toyota, Volkswagen и General Motors являются ответчиками по пяти коллективным искам, посвященным этому вопросу.

реклама

В начале ноября 2023 года Федеральный судья США отказался возвращать коллективный иск, в котором утверждалось, что четыре автопроизводителя нарушили законы штата Вашингтон о конфиденциальности. Автопроизводители использовали бортовые информационно-развлекательные системы автомобилей для записи и перехвата личных текстовых сообщений клиентов и журналов звонков с мобильных телефонов.

реклама

Апелляционный судья из Сиэтла постановил, что подобная практика не соответствует порогу незаконного нарушения конфиденциальности в соответствии с законодательством штата. Ответчики по пяти связанным групповым искам в лице компаний Honda, Toyota, Volkswagen и General Motors оказались победителями по этому делу. Одно из этих дел, возбужденных против компании Ford, ранее также было отклонено по апелляции.

Истцы по четырем рассматриваемым делам подали апелляцию на предыдущее решение судьи. Но апелляционный судья постановил в начале ноября 2023 года, что перехват и запись активности мобильного телефона не соответствовали стандарту Вашингтонского закона о конфиденциальности, согласно которому истец должен доказать, что его бизнес, его личность или его репутация была поставлена под угрозу.

В качестве примера рассматриваемых проблем истцы по одному из пяти дел подали иск против Honda в 2021 году, утверждая, что с 2014 года информационно-развлекательные системы в автомобилях компании Honda начали загружать и сохранять копии всех текстовых сообщений на смартфонах, когда они были подключены к системе.

Компания Berla Corporation, базирующаяся в Аннаполисе, предоставляет технологию некоторым производителям автомобилей, но не предлагает ее широкой публике, говорится в иске. Как только сообщения загружаются, программное обеспечение Berla лишает владельцев транспортных средств доступа к своим сообщениям и журналам вызовов, но предоставляет доступ правоохранительным органам США, говорится в иске.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно более раннему сообщению Recorded Future News, многие автопроизводители продают данные владельцев автомобилей рекламодателям в качестве тактики увеличения доходов. Автопроизводители с каждым годом экспоненциально увеличивают количество датчиков, которые они устанавливают в свои автомобили, практически не регулируя эту практику.

#сша #промышленность #авто #транспорт #конфиденциальность #автопроизводители
Источник: documentcloud.org
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA готовит для Китая новые графические процессоры Hopper AI, чтобы обойти санкции США
Украина утвердила бюджет военного времени на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
2
Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Комиссии в экосистеме биткоина достигли 6-месячного экстремума
1
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
4
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
12
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
2
КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
1
Как отключить опцию прослушивания ваших разговоров в Яндекс Алиса и Google Assistant
+
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
1
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
14
На видео показали, как Cybertruck пытается проехать по грунтовой дороге
1
Альтернатива файлового проводника Windows 11 получила серьезное обновление
1
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
+
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
1
DXOMARK опубликовал рейтинг телефонов с лучшими камерами в мире
1
Google будет маркировать Android-приложения, прошедшие независимую проверку безопасности
+
Киты воздерживаются от продажи биткоинов
+
Galaxy S24 Ultra протестировали в Geekbench
+
В Виннице подрались сотрудники СБУ и ВСУ из-за песни Михаила Круга «Владимирский централ»
1

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
+
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
23
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
История одного НЕ корпуса
44
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
19
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
6
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
8

Сейчас обсуждают

Евгений Ситкевич
19:09
Сухой закон на всей территории России, кроме южных областей, где всегда выращивали виноград, а в будущем и там может быть тоже!
В РФ могут начать продавать спиртное онлайн, но только через "Почту России"
Андрей Марасинский
19:08
Производителей литографического оборудования три asml, canon и nicon, это лидеры, возможно есть ещё производители, но их оборудование далеко не 7нм. Все остальные, во всем мире делают чипы на их обору...
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
kaissa
19:04
Ну хотя бы уже не один к трем как раньше.)))
Себестоимость iPhone 15 Pro Max составляет всего $558, а реальная цена – $1 199
Alex-IT
19:04
Зато украинцы теперь к ним в армию записываются, там втрое больше платят))
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Денис Е
18:59
Всё верно, я так же думаю. Это бредни горе научных деятелей с выработанной шизофренией. Или они так к себе внимание вызывают! В общем страшнее человека и человеческих чувств пока нет осознанного вред...
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
kaissa
18:58
Про ТТХ ни слова почему то...
Tesla сбавляет обороты: Huawei и Seres бросили вызов компании Маска в ценовой битве за электромобили
cibershot
18:50
Задержка всегда будет по USB. Тоже заметил
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
Вадим Кудрявцев
18:50
винт на 3 GB ? Привет из 90-х что ли ? Все же терабайт наверное...
История одного НЕ корпуса
kaissa
18:50
Кто имеет большой опыт использования водянок. Минимум 1% брака означает - что в одном случае из ста возможна утечка. Были случаи выхода комплектующих из строя?...
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
Я - Константин
18:48
в сливочном соусе ?
«Яндекс» представил колонку «Станция Миди», продажи которой начнутся с 16 ноября
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем