Honda, Toyota, Volkswagen и General Motors являются ответчиками по пяти коллективным искам, посвященным этому вопросу.

В начале ноября 2023 года Федеральный судья США отказался возвращать коллективный иск, в котором утверждалось, что четыре автопроизводителя нарушили законы штата Вашингтон о конфиденциальности. Автопроизводители использовали бортовые информационно-развлекательные системы автомобилей для записи и перехвата личных текстовых сообщений клиентов и журналов звонков с мобильных телефонов.

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Апелляционный судья из Сиэтла постановил, что подобная практика не соответствует порогу незаконного нарушения конфиденциальности в соответствии с законодательством штата. Ответчики по пяти связанным групповым искам в лице компаний Honda, Toyota, Volkswagen и General Motors оказались победителями по этому делу. Одно из этих дел, возбужденных против компании Ford, ранее также было отклонено по апелляции.

Истцы по четырем рассматриваемым делам подали апелляцию на предыдущее решение судьи. Но апелляционный судья постановил в начале ноября 2023 года, что перехват и запись активности мобильного телефона не соответствовали стандарту Вашингтонского закона о конфиденциальности, согласно которому истец должен доказать, что его бизнес, его личность или его репутация была поставлена под угрозу.

В качестве примера рассматриваемых проблем истцы по одному из пяти дел подали иск против Honda в 2021 году, утверждая, что с 2014 года информационно-развлекательные системы в автомобилях компании Honda начали загружать и сохранять копии всех текстовых сообщений на смартфонах, когда они были подключены к системе.

Компания Berla Corporation, базирующаяся в Аннаполисе, предоставляет технологию некоторым производителям автомобилей, но не предлагает ее широкой публике, говорится в иске. Как только сообщения загружаются, программное обеспечение Berla лишает владельцев транспортных средств доступа к своим сообщениям и журналам вызовов, но предоставляет доступ правоохранительным органам США, говорится в иске.

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Согласно более раннему сообщению Recorded Future News, многие автопроизводители продают данные владельцев автомобилей рекламодателям в качестве тактики увеличения доходов. Автопроизводители с каждым годом экспоненциально увеличивают количество датчиков, которые они устанавливают в свои автомобили, практически не регулируя эту практику.