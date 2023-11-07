Google Play Маркет начал отмечать приложения VPN под Android специальным значком «независимая экспертиза безопасности».

В недавнем сообщении в блоге Google подробно рассказала о том, что компания начала выделять определенные приложения в Play Store, которые прошли независимую проверку безопасности. Эти обзоры исходят от третьих сторон, которые используют глобальный стандарт безопасности для оценки надежности приложения и его отказоустойчивости к вредоносным программам и недостаткам безопасности. Цель состоит в том, чтобы представить приложения, которые соответствуют определенному минимуму наилучших практик обеспечения безопасности и конфиденциальности, что, как в Google надеется, повысит уровень доверия пользователей.

реклама

В обзорах используется процесс под названием Оценка безопасности мобильных приложений (MASA), представленный в 2022 году Альянсом по защите приложений (ADA). ADA - это партнерство между Google и фирмами ESET, Lookout и Zimperium, которое стартовало в 2019 году. MASA позволяет разработчикам отправлять свои приложения на проверку в соответствии с глобальным стандартом, чтобы подтвердить, что они успешно выявили и устранили дыры в безопасности.

«Наши усилия по приданию приоритетного значения безопасности и прозрачности конфиденциальности в Google Play соответствуют потребностям и ожиданиям, которые мы слышали как от пользователей, так и от разработчиков! Мы считаем, что, уделяя приоритетное внимание инициативам, повышающим безопасность, мы сможем создать процветающую экосистему приложений, в которой пользователи смогут принимать более обоснованные решения, а разработчикам рекомендуется соблюдать самые высокие стандарты безопасности и конфиденциальности», - говорится в сообщении Google в своем блоге.

После успешной проверки Google позволяет разработчикам отображать значок независимой проверки безопасности в разделе «Безопасность данных» на странице приложения в Google Play. Хотя сертификация не означает, что приложение полностью свободно от уязвимостей, значок служит признаком того, что разработчик уделяет приоритетное внимание безопасности, конфиденциальности и защищенности пользователей, заявили в Google.

Чтобы пользователям операционной системы Android было легче находить новые значки, компания Google представила новый баннер Play Store для определенных типов приложений. Начиная с программ VPN, баннер будет появляться во многих местах. Когда вы выполняете поиск в Google Play по определенной категории приложений, например VPN, баннер появится на странице результатов поиска. При нажатии на ссылку «Узнать больше» отображается список приложений в каталоге проверки приложений, которые прошли проверку безопасности.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пользователи также могут открыть страницу Google Play для конкретного приложения и перейти в раздел «Безопасность данных». Подробности в этом разделе объясняют, предоставляет ли приложение общий доступ, собирает и шифрует ли оно ваши данные и каким образом. В этом разделе также отображается значок независимой проверки безопасности. Нажав на ссылку, чтобы просмотреть подробную информацию, пользователи смогут глубже погрузиться в каждую часть информации. Переход по другой ссылке с подробностями для независимого обзора безопасности объясняет, как работает процесс MASA для разработчиков и пользователей.