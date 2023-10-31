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Канада запретила устанавливать продукты «Лаборатории Касперского» на правительственные устройства
Софт «Лаборатории Касперского» отныне запрещен к установке и использованию на мобильных устройствах канадских политиков и чиновников.

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Канада установила запрет на установку решений российской компании «Лаборатория Касперкого» на правительственные устройства, а также на продукты китайского мессенджера WeChat от Tencent Holdings.

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По информации Министерства финансов Канады, канадцы не будут принимать российскую и китайскую продукцию, несмотря на возможные проблемы с конфиденциальностью и безопасностью. Канадские власти ставят под сомнение методы сбора данных, используемые приложениями от разработчиков «Лаборатории Касперкого» и Tencent Holdings, несмотря на их заявления. Решение канадскими властями принято несмотря на то, что ни один из сервисов компаний не скомпрометировал ранее правительственные данные.

«Лаборатория Касперского» была ошарашена решением канадских властей, а также выразила разочарование тем, что этот шаг был предпринят без предварительного уведомления. Разработчики заявили о том, что не уверены, оправданы ли опасения и что запрет на продукты компании является скорей реакцией на геополитику.

Китайские официальные лица в Пекине заявили, что запрет был введен без какой-либо угрозы безопасности для Канады. Представители МИД Китая выразили надежду, что канадская сторона будет придерживаться принципов рыночной экономики, которые имеют для Канады принципиальное значение.

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Алексей Де-Мондерик, один из основателей «Лаборатории Касперского», покинул все должности в компании и продал свою долю еще летом 2022 года. Юристы предположили, что риск санкций на Алексея Де-Мондерика мог стать фактором такого решения.

#россия #информационная безопасность #кибербезопасность #информационные технологии #канада #мир #бизнес в условиях санкций #«лаборатории касперского»
Источник: safe.cnews.ru
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