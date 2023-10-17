На всех объектах видны основные особенности архитектуры, цвета и тени. При переключении на ночную тему у зданий появляется подсветка.

«Яндекс.Карты» интегрировали трехмерные цветные модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга. Компания объявила, что картографический инструмент был внедрен «Яндексом».

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На «Яндекс.Картах» в Москве можно рассмотреть Третьяковскую галерею, собор Василия Блаженного, Останкинскую башню, главное здание МГУ, ГЭС-2, Пушкинский музей и ряд других объектов. В Санкт-Петербурге можно рассмотреть музей истории и Петропавловская крепость, храм Воскресения Христова, крейсер «Аврора», Эрмитаж и Александровская и две Ростральные колонны. Всего можно найти около 24 достопримечательностей.

Каждый объект раскрывает фундаментальные качества архитектуры, цвета и тени. На октябрь 2023 года, если пользователи выбрали ночную тему, то здания на «Яндекс.Картах» будут подсвечены. Для того чтобы увидеть трехмерную модель в «Яндекс.Картах», достаточно найти объект на карте и приблизить его. Посмотреть его можно сбоку, а не сверху, проведя параллельными движениями к экрану двумя пальцами. Так же двумя пальцами можно вращать карту, чтобы рассмотреть модель со всех сторон на сервисе.





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Летом 2023 года сервис 2ГИС расширил свои возможности 3D-карт, которые позволяют просматривать детали зданий, парков и деревьев, присутствующих в парках. Со слов разработчиков, погружение в городскую среду повысило эффективность навигации и удовольствие для пользователей.