«Аэрофлот» начал компенсировать задержки рейсов милями программы лояльности.

Со 2 октября 2023 года «Аэрофлот» начал предлагать компенсацию за задержку рейсов в виде миль «Аэрофлот Бонус». Об этом свидетельствует сообщение на сайте авиакомпании.

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В случае если ответственность за задержку рейса несет авиакомпания «Аэрофлот», мили будут начислены пассажипам в качестве компенсации в дополнение к компенсации, предусмотренной законодательством. В России можно получить 25% МРОТ за каждый час задержки, но цифра должна не превышайть 50% стоимости авиабилета, если самолет не прилетел вовремя. На 2022 год МРОТ в России для расчета такой компенсации составляет 100 руб. Задержки рейсов длительностью более дня покрываются питанием и проживанием в отеле.

Мили в «Аэрофлот Бонус» начисляются следующим образом:

Задержка от 2 до 4 часов — 2 тыс. миль;

Задержка от 4 до 8 часов — 3 тыс. миль;

Задержка от 8 часов — 4 тыс. миль.

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В случае если номер участника включен в бронирование, мили будут начислены автоматически при их учете. Альтернативно пассажирам необходимо зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус» и подать онлайн-заявку через форму «Обратная связь» на сайте «Аэрофлота» с формулировкой «Задержка рейса» в течение 30 дней после задержки. Начисленные компенсационные мили не являются квалификационными и не могут быть востребованы как таковые. Их можно будет обменивать на квалификационные и получать элитные уровни быстрее.