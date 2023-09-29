Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым.

Президент России Владимир Путин заявил, что экс-командующий ЧВК «Вагнер» создаст добровольческие отряды, которые будут выполнять задачи в зоне военной операции на Украине.

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Трошев, имеющий позывной «Седой». Путин предложил ему остаться с бойцами частной военной компании «Вагнер» по его же договоренности с Путиным. Трошев уже работает в Минобороны РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы обсуждали на прошлой встрече, что вы создадите добровольческие подразделения, которые смогут выполнять функции спецназа в различных боевых ситуациях. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Вы знаете свое дело, знаете, как это делать, знаете, какие вопросы нужно решить заранее, чтобы вести боевую работу максимально эффективно», - сказал президент России Владимир Путин.

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К Трошеву обратился Путин, который также коснулся социальных вопросов, касающихся вооруженных сил ЧВК «Вагнера» и участников. Он вспомнил о создании фонда «Защитники Отечества». Независимо от личного статуса или профессионального положения человека, те, кто участвует в боях и возвращаются с них, должны получать одинаковые социальные гарантии независимо от своих действий. Со слов Путина, для страны, безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Россию.