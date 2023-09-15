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Украинские силы применяют различные методы, нацеливаясь на российский Черноморский флот в Севастопольской бухте. 13 сентября получилось повредить два корабля – десантный «Минск» и подводную лодку «Ростов-на-Дону», а так же объекты технического обслуживания.

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Местные жители засняли многочисленные взрывы в Севастопольской бухте и огромные столбы дыма, поднимающиеся к небу после них. Аналитики быстро определили местоположение на основе видеозаписи и пришли к выводу, что огонь, по-видимому, действительно исходил из района к западу от бухты, где находился российский флот.

Вскоре местные чиновники сообщили, что большинство ракет было сбито и что пожары были быстро локализованы и потушены. Однако ситуация была гораздо хуже. Основываясь на данных НАСА, цели удара были расположены в восточной части залива. Позже опубликованные кадры позволили экспертам сделать окончательный вывод – украинцы нацелились на объекты технического обслуживания и ремонта российского флота.

Большой десантный корабль «Минск»

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ВСУ атаковали Севастополь десятью ракетами и тремя безэкипажными катерами в ночь на среду, 13 сентября 2023 года. Согласно официальным данным, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

При ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь повреждения получили восемь домов. Такие последствия удара раскрыл исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов на аппаратном заседании правительства.

В момент удара два корабля проходили техническое обслуживание: десантно-штурмовой корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону». Из-за обилия подтверждений в интернете Министерству обороны России пришлось признать, что оба судна были повреждены. Как уточнили в Минобороны России, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил также все 5 безэкипажых катера.

Подводная лодка «Ростов-на-Дону»

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Представитель украинской разведки сообщил, что украинцы, вероятно, нанесли непоправимый ущерб не только обоим судам, но и ремонтным мощностям. Недавно опубликованные спутниковые снимки дали более полное представление о масштабах ущерба.

Наиболее известные российские источники сообщили, что украинцы использовали модифицированные ракеты С-200 и что семь из них были сбиты. Однако командующий ВВС Украины Николай Олещук прокомментировал это и в шутку сказал, что российский флот сегодня попал в шторм, намекнув, что украинцы использовали ракеты Strom Shadow.

Как сообщает Минобороны России, около 16.30 14 сентября 2023 года в акватории Черного моря украинский безэкипажых катер пытался подобраться уже к ракетному кораблю на воздушной подушке «Самум», но был замечен и уничтожен вооруженными силами России.

Малый ракетный корабль «Самум»

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Весной 2023 года Министерство обороны России заяляло, что если украинцы будут использовать западное оружие при нападениях на Республику Крым, то они, по сути, ответят нападением на те страны, которые предоставили это оружие. Однако уже было нанесено более десятка ударов Strom Shadow по Крыму.