Согласно слухам, опубликованным в китайской социальной сети Weibo, планшет Apple iPad Air 6 должен выйти в октябре и будет единственным обновлением iPad в 2023 году.

Согласно появившемуся в китайской социальной сети Weibo сообщению пользующегося доверием источника, модель iPad Air шестого поколения будет представлена в октябре 2023 года и станет единственным обновлением семейства iPad в 2023 году.

реклама

Отраслевой аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple больше не будет проводить мероприятие для MacBook M3 в 2023 году. Однако аналитик ничего не сказал об iMac, который все еще остается возможным.

Руководители Apple хотят, чтобы 15″ MacBook Air продержался на рынке еще пару месяцев, прежде чем компания решит обновить и рационализировать всю линейку с помощью нового чипа. Сообщается, что Apple анонсирует чип M3 и новые модели MacBook в 2024 году. В 2023 году компания работает над обновлением iPad Air 6 с помощью нового и более мощного чипа M2.

Новый MacBook Air M2 потенциально может противопоставить линейку iPad Air моделям M2 iPad Pro с точки зрения производительности. Однако iPad Pro содержит дополнительные функции, ориентированные на опытных пользователей. Тем не менее, более низкая цена iPad Air 6 пришлась бы по душе многим пользователям. Apple планирует выпустить модели iPad Pro M3 в 2024 году с широким спектром изменений, которые выделят модели Pro из остальной линейки.