Платежный гигант Visa обновил перечень своих услуг. Теперь клиенты компании смогут проводить платежи в стейблкоинах на блокчейне Solana.

Ведущая мировая платежная компания Visa, раскрыла планы по использованию технологии блокчейн в своей будущей деятельности. Об этом сообщил глава отдела криптографии Visa Кэй Шеффилд в своем блоге 6 сентября 2023 года. Шеффилд также рассказал о последнем партнерстве Visa с блокчейн-платформой Solana.

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В своем посте Шеффилд изобразил картину будущего, в котором сеть Visa включает в себя не только валюты и банковские линии расчетов, но и блокчейн-сети, стабильные монеты и цифровую валюту Центрального банка (CBDC) или маркированные депозиты. В компании надеются, что традиционные фиатные валюты и обычные линии расчетов смогут соседствовать с токенизированными фиатными деньгами, работающими в глобальной сети блокчейн в режиме реального времени. Visa видит свою роль в качестве связующего звена для своих клиентов, независимо от выбранной валюты, расчетной сети или используемой формы оплаты.

Шеффилд отметил, что технология блокчейн сталкивается с проблемами, аналогичными зарождению интернета, со скептицизмом, критикой и сомнениями. По мере того как интернет эволюционирует от зарождения широкополосной связи, технология блокчейн получит аналогичное развитие. Visa видит большой потенциал в технологии блокчейн, особенно в глобальных и трансграничных платежах. Компания предприняла шаги по интеграции блокчейна в свою деятельность.

Одним из примеров является тестирование платежей стейблкоина на Ethereum в 2021 году в рамках партнерства с платформой Crypto. Visa также объединилась с Solana, чтобы предоставить финтехам современные возможности для осуществления платежей.