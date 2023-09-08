Кредитные организации просят отсрочить импортозамещение.

8 сентября 2023 года стало известно, что несколько крупных кредитных организаций на заседании Банка России выступили с предложением отложить обязательный переход на отечественное программное обеспечение.

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По данным газеты Коммерсантъ, РСХБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ и Дом.рф проявляют инициативу с предложением отложить обязательный переход. В текущей геополитической ситуации субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России. Организациям КИИ предписано прекратить использование иностранного ПО с 1 января 2025 года. Однако банки считают, что у отечественных поставщиков не будет времени адаптировать автоматизированные банковские системы (АБС) для работы с российскими системами управления базами данных (УБД). Участники банковской сферы просят отложить вступление в силу требования об обязательном импортозамещении до 2027 года.

Участники рынка подчеркивают, что отечественные АБС адаптированы для работы с зарубежным системным программным обеспечением и в первую очередь с производственными СУБД. Oracle в то же время оптимизирует для отечественных СУБД.

В этой ситуации, как отмечает Коммерсантъ, участники рынка обсуждают возможность создания консорциума, который через несколько лет подготовит новую АБС для работы с российскими СУБД. Но может возникнуть проблема с поиском технических специалистов, обладающих необходимыми знаниями. Банк России сообщил, что обсуждает с участниками актуальные вопросы импортозамещения в Российской Федерации.