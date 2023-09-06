iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут оснащены той же 48 Мп камерой, что и iPhone 14 Pro, о чём сообщает издание Mydrivers со ссылкой на Phone Arena.

Серия iPhone 15 станет официальной всего через шесть дней, и пользователи получают множество утечек вокруг этого устройства. Поскольку новые iPhone —одни из самых разрекламированных устройств, запланированных на 2023 год. Как всегда, в этом году пользователи увидят четыре варианта, и сегодня у нас есть некоторые слухи о характеристиках двух базовых вариантов.

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Согласно информации Йогеша Брара, iPhone 15 и вариант Plus действительно имеют некоторые общие характеристики будущих iPhone, и есть как хорошие, так и плохие новости, при условии, что именно эти характеристики вы собираетесь получить.

Судя по характеристикам, предоставленным Brar, iPhone 15 будет иметь 6,1″ OLED-дисплей Retina XDR с частотой 60 Гц, а вариант Plus будет иметь те же характеристики, но на более крупной 6,7″ панели. Оба телефона будут оснащены процессором Apple A16 Bionic и объемом памяти до 512 Гб. Что касается оптики, у нас будет 48 Мп основная камера и 12 Мп второстепенная. Телефоны будут поддерживать UWB, Face ID и Satellite SOS. Питание базового варианта будет осуществляться от аккумулятора емкостью 3877 мАч, тогда как вариант Plus будет работать от аккумулятора емкостью 4912 мАч. Смартфоны будут доступны в черном, белом, желтом, синем и коралловом цвете.

По сравнению с датчиком Sony IMX803, используемым в iPhone 14 Pro Max, основная камера iPhone 15 Pro Max была значительно обновлена. В ней используется датчик Sony IMX903 оптического формата около 1″. Датчик обеспечит расширенный динамический диапазон, повышенную светочувствительность и снижение шума. Новая серия iPhone 15 выйдет 12 сентября 2023 года и будет анонсирована на мероприятии Apple Wonderlust.