Масштабное обновление Counter-Strike 2 внесло в игру значительные изменения.

Valve выпустила новое обновление для Counter-Strike 2 Limited Test и вместе с ним подтвердила, что они намерены перевести турниры в формат, который включает максимум 12 раундов за половину. Этот формат также будет применяться в премьер-режиме и соревновательном режиме, а также в овертайме из шести раундов.

реклама «За последнее десятилетие мы выпустили обновления для экономики и баланса оружия, чтобы избавиться от лишнего и уменьшить количество неоспоримых раундов в матче CS. Благодаря этим изменениям захватывающие соревновательные матчи можно проводить за меньшее количество раундов. А более короткие матчи означают, что игроки могут играть больше и чаще. [...] Мы ожидаем, что структура и ход матчей будут меняться со временем по мере адаптации сообщества. И мы с нетерпением ждем, куда они пойдут дальше», — прокомментировали в Valve.

Хотя не подтверждено, последует ли остальная часть профессионального круга этому примеру с изменениями максимум 12 раунд, в прошлом организаторы турниров также применяли изменения к крупным турнирам к своим собственным мероприятиям, поэтому изменения, скорее всего, последуют.





Разработчик игры также представил новую систему рейтингов, которая будет применяться к режиму Premier и ранжирует игроков в сезонной таблице лидеров среди их друзей, в их отдельных регионах и по всему миру.

За пределами режима Prime предыдущая система ранжирования по-прежнему сохраняется, но была обновлена, чтобы дать игрокам группу навыков, которая применяется к каждой карте индивидуально, что устраняет концепцию «Office Globals» или игроков, которые гриндят только одну карту, не относящуюся к мете.





Также была выпущена Inferno, единственная карта, которая еще не была выпущена для ограниченного тестирования Counter-Strike 2. Карта попадает в категорию «Капитальный ремонт», что означает, что она была «полностью перестроена с нуля» и использует «все инструменты и функции рендеринга Source 2».

Разработчик игры также добавил, что «начинает процесс приглашения как можно большего количества подходящих игроков для участия в ограниченном тесте», который они уточнили как игроков, имеющих статус CS:GO Prime, активную официальную группу навыков для соревновательного подбора игроков и играющее большинство. своих официальных игр по подбору игроков в одном из регионов, где доступен ограниченный тест.



