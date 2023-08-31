В Минцифре России объяснили это тем, что эти изменения позволят эффективнее выявлять неправомерное использование абонентских номеров, заверив, что вся информация передается в зашифрованном виде в целях безопасности.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с инициативой, в соответствии с которой операторы связи должны будут передавать Федеральной службе по надзору в сфере связи Ф.И.О. своих клиентов. Проект решения кабинета министров размещен на общегосударственном портале проектов законодательных актов.

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В тексте документа Минцифра РФ сообщается, о необходимости установить требования о представлении Федеральной службе по надзору в сфере связи в виде хэш-кода информации о фамилии, имени и отчестве клиента и пользователя, организации или индивидуального предпринимателя (ИП), которые пользуется услугами связи компании.

«Предлагается установить требование о представлении в информационный ресурс Роскомнадзора в виде хэш-кода, вычисляемого в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 34.11-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования», только сведений о фамилии, имени и отчестве абонента и пользователя услугами связи абонента – юридического лица либо ИП», — сообщаеться в пояснительной записке.

В тексте документа сообщается, о необходимости установить требования о представлении Федеральной службе по надзору в сфере связи в виде хэш-кода информации о фамилии, имени и отчестве клиента и пользователя услугами связи клиента, организации или ИП.