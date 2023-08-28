«Иволга 4.0» способен разгоняться до 160 км/ч, а также транспортировать до 646 пассажиров. Поезд оборудован столиками совместно с беспроводными зарядками, кроме того разъемами USB-A, а также USB-C

Стартовало серийное производство электропоездов «Иволга 4.0». Как сообщил основной управляющий «Трансмашхолдинга» На 28 августа 2023 года исполняется электросварка кузовов и установка первого состава, который должен позднее пройти сертификацию.

реклама

«Трансмашхолдинг» представил поезд «Иволга 4.0». По словам разработчиков, электропоезд считается абсолютно российской разработкой. Первостепенное различие модификации 4-ого поколения от 3-его содержится в повышении числа дверей до 3-х. Кирилл Липа отметил, что на 600 предприятиях в России изготавливаются 97% комплектующих для «Иволга 4.0». Настоящий программа сформирована при сотрудничестве с властью Москвы.

«Иволга 4.0» способен разгоняться до 160 км/ч, а также транспортировать до 646 пассажиров. Поезд оборудован столиками совместно с беспроводными зарядками, кроме того разъемами USB-A, а также USB-C.

В мае 2023 годы мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что власти Москвы до 2025 года собираются закупить еще 95 поездов «Иволга». «Иволга 4.0» выйдут на МЦД-4 в начале 2024 года, а уже абсолютно обновить состав в Москве планируется до начала 2025 года.



