Хакеры создали более 1000 поддельных сайтов

В первой половине 2023 года криптоиндустрия пережила по меньшей мере 395 хакерских атак, которые обошлись ей в $479,4 млн, отмечает исследовательская компания PeckShield.

Это показатель в почти пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Больше всего ущерб был нанесен DeFi-протоколу Euler Labs и известному и популярному децентрализованному кошельку Atomic Wallet, которые потеряли $197 млн и $65 млн соответственно.

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Апрель 2023 года стал наиболее тяжелым месяцем, когда было украдено $203,3 млн.

Большинство атак было направлено на DeFi-протоколы, особенно на проекты в блокчейне Ethereum, в результате чего было потеряно $287 млн. С помощью "белых хакеров" и специалистов по безопасности все-таки удалось вернуть $226,2 млн.

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