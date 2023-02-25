Обычно, выбирая передние панели, мы думаем о закаленном стекле для эстетики или сетчатой панели для воздушного потока. Теперь Corsair предлагает вариант для тех, кто ищет что-то немного другое - деревянные панели корпуса.

Corsair предлагает деревянные панели, которые можно установить на верхнюю или переднюю панель любого корпуса серии 4000 или 5000. Деревянные панели по-прежнему перфорированы, что обеспечивает хороший поток воздуха через систему и выделяет ее из толпы, заменяя обычные пластиковые или стеклянные элементы на что-то более изысканное.

Существует две различные панели, одна для корпусов серии 4000 (включая 4000X RGB) и одна для корпусов серии 5000 (включая 5000X RGB). Деревянная панель серии 4000 стоит немного дешевле - 49, 99 фунтов стерлингов, а панель серии 5000 - 69, 99 фунтов стерлингов.

Независимо от версии, вы можете выбрать один из трех стилей дерева, включая тик, бамбук и сапеле.

реклама



