Corsair выпустила деревянные панели для корпусов
Обычно, выбирая передние панели, мы думаем о закаленном стекле для эстетики или сетчатой панели для воздушного потока. Теперь Corsair предлагает вариант для тех, кто ищет что-то немного другое - деревянные панели корпуса.
Corsair предлагает деревянные панели, которые можно установить на верхнюю или переднюю панель любого корпуса серии 4000 или 5000. Деревянные панели по-прежнему перфорированы, что обеспечивает хороший поток воздуха через систему и выделяет ее из толпы, заменяя обычные пластиковые или стеклянные элементы на что-то более изысканное.
Существует две различные панели, одна для корпусов серии 4000 (включая 4000X RGB) и одна для корпусов серии 5000 (включая 5000X RGB). Деревянная панель серии 4000 стоит немного дешевле - 49, 99 фунтов стерлингов, а панель серии 5000 - 69, 99 фунтов стерлингов.
Независимо от версии, вы можете выбрать один из трех стилей дерева, включая тик, бамбук и сапеле.
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