Размер инвестиций составит ¥1 млн или примерно $140 тысяч по текущему курсу.

По целому ряду причин Китай как рынок недостаточно используется производителями консолей, а большинство игр не попадает в страну. Проект China Hero Project компании Sony был разработан для того, чтобы помочь продвижению игр китайского производства, и теперь PlayStation объявила о своих планах значительно расширить эту программу.

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Как сообщает агентство Reuters, Sony расширяет программу China Hero Project, в рамках которой производитель консолей инвестирует более 1 миллиона юаней (117 700 фунтов стерлингов) в каждую новую игру, участвующую в программе.

Кроме того, увеличится разнообразие инвестиций: теперь Sony будет обращаться как к мелким, так и к крупным разработчикам. Говоря об этом, Бао Бо, директор Sony по производству игр в Китае, сказал: "Масштабы третьего сезона значительно превысят два предыдущих".

Sony будет и дальше поддерживать эти проекты China Hero Projects, решив издать некоторые из них, причем первыми будут анонсированы два наиболее ярких тайтла программы - Lost Soul Aside и Convallaria.

Поскольку на Земле проживает более 8 миллиардов человек, количество творческих способностей во всем мире практически не поддается исчислению. Поэтому отрадно видеть, как Sony обращается к различным рынкам - ведь в конечном итоге выигрывают все.

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