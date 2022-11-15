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Новый впечатляющий графический процессор Intel Data Center Max GPU "Ponte Vecchio" - это первый продукт компании, в котором реализован 12+4-контактный разъем питания ATX 12VHPWR, который компания разработала в рамках спецификации ATX 3.0. Вариант графического процессора с форм-фактором PCI-Express (AIC) оснащен одним разъемом 12VHPWR, который может обеспечивать мощность до 600 Вт со 100%-ным превышением в течение небольших промежутков времени (как предписывает спецификация ATX 3.0). Карта элегантно расположила разъем в хвостовой части печатной платы, где, хотя он может немного мешать воздухозаборнику, это все же гарантирует, что разъемы не будут изогнуты под странными углами. Что еще более важно, расположение разъема гарантирует, что множество этих карт можно будет установить в серверные шкафы высотой 4U (без увеличения высоты Z на 3, 5 см).

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Первым производителем GPU, реализовавшим 12VHPWR, стала NVIDIA со своей "амперной" GeForce RTX 3090 Ti, удвоив ее в RTX 4090 и готовящейся к выпуску RTX 4080. За последние несколько недель реализация коннектора вызвала массу негативной прессы, особенно в отношении адаптера, преобразующего четыре 8-контактных разъема питания PCIe в 12VHPWR, который, как утверждается, является хрупким при агрессивном изгибе для управления кабелями; пользователи RTX 4090 в социальных сетях сообщают о сгоревших адаптерах и разъемах питания на карте из-за неправильного механического контакта при изгибе/растяжении кабеля.

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#intel data center max gpu ponte vecchio
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