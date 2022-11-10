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Asus выпустила новые белые RTX 3060 и RTX 3060 Ti
Asus представляет белые варианты видеокарт Dual RTX 3060 8GB и RTX 3060 Ti GDDR6X
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Совсем недавно компания Asus выпустила новые модели RTX 3060 Dual с памятью GDDR6X в полностью черном исполнении. Теперь эти видеокарты будут доступны и в белом цвете.С выходом новой RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X и 8 ГБ версии RTX 3060 компания Asus решила освежить внешний вид своих карт, выпустив несколько новых моделей. Сначала она изменила эстетику карты Dual, выпустив новую карту RTX 3060 Ti GDDR6X. Теперь она выпускает варианты в белом цвете для последних моделей Dual.Версия RTX 3060 Ti Dual White без OC имеет разгон +15 МГц по сравнению с эталонными значениями в режиме OC. Если вы хотите чего-то большего, то версия OC имеет разгон +30 МГц по сравнению с эталонными значениями. Что касается стандартной RTX 3060 Dual white, то она работает на частоте +30 МГц выше эталонной. Версия OC немного превышает этот показатель - +90 МГц.Как и черная версия, RTX 3060 Ti Dual white питается от двух 8-контактных разъемов питания. С другой стороны, карта RTX 3060 Dual White поставляется с одним 8-контактным разъемом. Цены и доступность пока не сообщаются.
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#asus
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FelsheR-БАН100520
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Вот и я про тоже, чужой запах вам мешает, а звездный член в жопе уже как родной и норма.) Понятно почему героем украины карликового гомосека выбрали.
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SVG4K
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Отож шо ты смотрел, корейские дорамы или наши скрепные бездарно многосерийные ? За 10 лет от бездарной кинопродукции только мозги сохнут.
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LastAtlant
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Кто дверь свинарника не запер, у вас порося сбежала
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Геннадий Художник
14:17
Подожди, я тебя устрою скоро, у меня пенсия через 2 дня, куплю пиво, и буду тебя жестоко унижать, ты будешь от меня убегать по всем статьям, я буду тебя догонять и догонять, и эпать
Названы предполагаемые даты презентации и начала продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Культя Шеши
14:13
Прям как ватники
О людях, потерявших половину мозга в детстве, но сохранивших 90% когнитивных способностей
ахахаxа
14:12
а у нас самолёты себе забрали,на много.Ну и чё,одно дело бумажки и циферки,а другое дело самолёты,боинги с аэробусами за так,тут же ответки тоже прилетают лютые
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и чё
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Stupid Miner
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Обратно под шконарь залезь петушара опущенная
Названы предполагаемые даты презентации и начала продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
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