Asus представляет белые варианты видеокарт Dual RTX 3060 8GB и RTX 3060 Ti GDDR6X

Совсем недавно компания Asus выпустила новые модели RTX 3060 Dual с памятью GDDR6X в полностью черном исполнении. Теперь эти видеокарты будут доступны и в белом цвете.С выходом новой RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X и 8 ГБ версии RTX 3060 компания Asus решила освежить внешний вид своих карт, выпустив несколько новых моделей. Сначала она изменила эстетику карты Dual, выпустив новую карту RTX 3060 Ti GDDR6X. Теперь она выпускает варианты в белом цвете для последних моделей Dual.Версия RTX 3060 Ti Dual White без OC имеет разгон +15 МГц по сравнению с эталонными значениями в режиме OC. Если вы хотите чего-то большего, то версия OC имеет разгон +30 МГц по сравнению с эталонными значениями. Что касается стандартной RTX 3060 Dual white, то она работает на частоте +30 МГц выше эталонной. Версия OC немного превышает этот показатель - +90 МГц.Как и черная версия, RTX 3060 Ti Dual white питается от двух 8-контактных разъемов питания. С другой стороны, карта RTX 3060 Dual White поставляется с одним 8-контактным разъемом. Цены и доступность пока не сообщаются.