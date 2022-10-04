Отныне достижения в PCSX2 можно сохранить

PCSX2 - один из самых лучших и впечатляющих эмуляторов PS2, позволяющий играть в более чем 99% игр консоли с минимальными или нулевыми проблемами. В рамках последнего обновления PCSX2 получил поддержку достижений и многое другое.

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Объявив об этом в Twitter, команда RetroAchievements сообщила: "Мы рады сообщить, что Playstation 2 теперь является поддерживаемой платформой на RetroAchievements. На момент запуска в сервисе было доступно более 80 наборов достижений и еще больше - в ближайшее время. Единственным поддерживаемым эмулятором будет PCSX2, и для его работы требуется Windows 10 или более поздняя версия".

Sony не вводила концепцию достижений/трофеев до поколения PS3, то есть ни одна игра PS2 не предлагала никаких достижений/трофеев. Поэтому то, что RetroAchievements теперь поддерживает PS2, не может не радовать - даже если пока поддерживаются только 92 игры.

Однако это еще не все. PCSX2 также теперь поддерживает Discord Rich Presence, что означает, что ваши друзья по Discord смогут видеть, когда вы играете в PCSX2 и в какую игру вы играете. Хотя это не самая важная функция в мире, ее интеграция очень ценится.

Эмуляция жизненно важна для сохранения игр, поэтому наблюдать за тем, как команда PCSX2 продолжает улучшать игровой опыт, очень интересно. Будет интересно посмотреть, что еще команда собирается сделать в будущем.





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