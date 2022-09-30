Технология Intel XeSS шагает по планете

Intel XeSS наконец-то появился, и уже две игры поддерживают его. Первыми двумя играми, поддерживающими технологию Intel XeSS, стали Death Stranding и Shadow of the Tomb Raider. Есть даже замеры работы последней в различных режимах XeSS с использованием Radeon RX 6800 XT.

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Поскольку Intel XeSS SDK теперь доступен для разработчиков игр, мы скоро увидим больше игр, использующих эту технологию. Пока только Death Stranding и Shadow of the Tomb Raider поддерживают XeSS, но вскоре список должен пополниться новыми играми.

Прирост в Death Stranding еще не зафиксирован, но CapFrameX уже опробовала технологию апскейлинга на последней Tomb Raider. Чтобы сделать ситуацию еще более интересной, тест проводился на AMD Radeon RX 6800 XT, что означает, что XeSS использовал модель DirectX12 HLSL (инструкции DP4A). По данным RandomGaminginHD, современные видеокарты Nvidia, такие как GTX 1630, также поддерживают XeSS.

По данным CapFrameX, режим ультра качества приносит 13% улучшение среднего FPS по сравнению с родным разрешением. В режиме качества прирост FPS увеличился до 29%, а затем до 43% в сбалансированном режиме. Наконец, в режиме производительности средний FPS увеличился на 60%.

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