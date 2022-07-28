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ddr22 За пост начислено вознаграждение
AOC представила четыре офисных монитора серии V5 формата Full HD
AOC анонсирует мониторы серии V5 с интерфейсом USB-C
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Компания AOC, специализирующаяся на мониторах, объявила о выпуске новых мониторов серии V5, идеально подходящих для домашних пользователей и студентов, желающих стильно обновить экран своего домашнего офиса: Модели V5 с тонкой рамкой с трех сторон предлагают изящный дисплей с минимальной занимаемой площадью и передовыми функциями, такими как подключение USB-C с 65 Вт Power Delivery. Они имеют разрешения Full HD и QHD и варьируются от 24"/60, 4 см (24V5C, 24V5CE) до 27"/68, 6 см (27V5C, 27V5CE, Q27V5C), а также вплоть до 31,5"/80 см Q32V5CE. Первые шесть моделей серии V5 будут доступны с июля 2022 года.

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В мире, где практика работы из дома остается неизменной, многие признали, что работа с ограниченным экраном ноутбука не является ни здоровой, ни комфортной. Поэтому во многих домах появилась специальная рабочая зона с монитором и клавиатурой/мышью. Но стильная домашняя обстановка страдает от громоздкого монитора и беспорядка кабелей, что ставит под угрозу любой дизайн интерьера и аспекты благополучия.

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sop18
00:50
Дурак думкой богатеет в мечтах о репарациях ?))) Кстати. как там гривна ? 1 к 40 уже или к 100 подбирается ?
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
V.L.A.D.L.E.N
00:49
Это не оскорбления, а констатация фактов.
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Sir Traher
00:49
Главное не забыть ЛГБТ тему пошире раскрыть. Авторитетных бандитов непременно сделать гомосеками, а всех полицейских - мускулинными женщинами. Ну и дерьмо творится, окончательно опустились пресмыкать...
Джейсон Шрайер: в GTA 6 вырежут все острые шутки, а главным героем будет афроамериканская женщина
Муж_ЗАГЛOTA
00:49
выстрелом в голову каждой гейбандэре -> репарации)))) Никто не против)))
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
sop18
00:49
Ага прямо на границы СССР. И никакой руинушки)))
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Муж_ЗАГЛOTA
00:47
10 лет прошло, офнись))) как вы говорите! Это было давно и не ПРАВДА))) а кем оно должно признаться -> пидарастамиии в 770 млн :D это весь мир)))
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
sop18
00:47
Ага, смешно смотреть, как вырусь топит за украинушку. При том, что западенцы, галичане их держат за унтерменшей.))) Видно русскоязычные хохлы еще те садомазохисты))). Мову так они и не осилили. Но все...
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Вежливый__HIMARS
00:46
пиздежь пропагандонская. но на границы 1991 придется мордору откатиться. и репарации заплатить. и демилитаризироваться. и еще прощения просить поколения 2-3
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
sop18
00:45
Кадыровцы не чеченцы ?))) Смотри, чтобы они Киев не взяли.)))
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Муж_ЗАГЛOTA
00:45
дурачок и 2 слов не свяжет на своей родной мове -> ибо в его голове жижа от короля гоблинов ЗЕЛИ)))
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
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