AOC анонсирует мониторы серии V5 с интерфейсом USB-C

Компания AOC, специализирующаяся на мониторах, объявила о выпуске новых мониторов серии V5, идеально подходящих для домашних пользователей и студентов, желающих стильно обновить экран своего домашнего офиса: Модели V5 с тонкой рамкой с трех сторон предлагают изящный дисплей с минимальной занимаемой площадью и передовыми функциями, такими как подключение USB-C с 65 Вт Power Delivery. Они имеют разрешения Full HD и QHD и варьируются от 24"/60, 4 см (24V5C, 24V5CE) до 27"/68, 6 см (27V5C, 27V5CE, Q27V5C), а также вплоть до 31,5"/80 см Q32V5CE. Первые шесть моделей серии V5 будут доступны с июля 2022 года.

реклама

В мире, где практика работы из дома остается неизменной, многие признали, что работа с ограниченным экраном ноутбука не является ни здоровой, ни комфортной. Поэтому во многих домах появилась специальная рабочая зона с монитором и клавиатурой/мышью. Но стильная домашняя обстановка страдает от громоздкого монитора и беспорядка кабелей, что ставит под угрозу любой дизайн интерьера и аспекты благополучия.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке