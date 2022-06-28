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Игра Metroid Prime Remaster выйдет в этом году
Утверждается, что долгожданный ремастер Metroid Prime для Nintendo Switch наконец выйдет в конце этого года
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В течение жизненного цикла Switch ходило множество слухов о Metroid Prime. В какой-то момент многие были уверены, что мы получим ремастер трилогии Prime, а затем Metroid Prime 4, но ни один ремастер так и не увидел свет. Однако, согласно новым сообщениям, в этом году ситуация может измениться.

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Вместо ремастера Metroid Prime Trilogy Nintendo, по всей видимости, создала ремастер для Metroid Prime 1, который, по словам Джеффа Грабба, станет одним из главных праздничных релизов Nintendo в этом году.

В настоящее время Nintendo проводит завтрашний Direct Mini, который в основном будет посвящен играм от сторонних партнеров Nintendo - например, Mario + Rabbids: Sparks of Hope и, возможно, даже Persona 5 Royal для Switch.

Nintendo анонсировала Metroid Prime 4 года назад с помощью тизера с логотипом и с тех пор не давала практически никаких обновлений по игре. На данный момент кажется, что это будет один из последних крупных эксклюзивов для поколения Switch.

Ремастер Metroid Prime был бы неплох, но за последние пять лет мы уже столько раз велись на слухи о Metroid. Учитывая это, я бы не верил в это, пока Nintendo действительно не объявит об этом.

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#metroid prime
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