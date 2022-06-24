Сегодняшний PCI Express 5.0 имеет скорость передачи данных 32 ГТ/с и эффективную пропускную способность 4 ГБ/с на канал

Подключение PCIe 5.0 только появилось на рынке, но PCI-SIG, консорциум, отвечающий за разработку стандартов подключения PCI, уже анонсирует PCIe 7.0. В пресс-релизе, опубликованном на этой неделе, PCI-SIG раскрыла планы по повышению скорости PCIe 7.0 в восемь раз по сравнению с PCIe 5.0.

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Сегодня PCI-SIG объявила о разработке спецификации PCIe 7.0, цель которой - обеспечить скорость передачи данных 128 ГТ/с и до 512 ГБ/с в двунаправленном режиме в конфигурации x16. Эта новость появилась всего через шесть месяцев после того, как PCI-SIG объявила спецификации PCIe 6.0, которые еще не приняты в индустрии ПК. Как и следовало ожидать, спецификация PCIe 7.0 в два раза быстрее, чем PCIe 6.0, что соответствует традиции удваивать скорости в каждом поколении.

Аль Янес, президент и председатель PCI-SIG, подтвердил приверженность консорциума к удовлетворению требований высокой пропускной способности и повышению энергоэффективности. Учитывая, что мы еще не видели PCIe 6.0 в действии, а AMD только в этом году присоединилась к Intel в принятии PCIe 5.0, может пройти несколько лет, прежде чем мы увидим материнские платы с поддержкой PCIe 7, не говоря уже о видеокартах и SSD, способных использовать эту пропускную способность. Однако, как всегда, PCIe 7.0 будет обратно совместим со всеми предыдущими поколениями технологии PCIe.

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