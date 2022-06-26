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По сообщениям, EA собирается показать геймплей игры Skate 4 в июле
Симулятор скейтбординга Skate 4 будет официально презентован в июле, сообщают источники инсайдера Тома Хендерсона
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На этой неделе сам Тони Хоук подтвердил, что мы вряд ли получим ремейк Pro Skater 3 + 4, поскольку Vicarious Visions была поглощена Blizzard вскоре после выпуска отличного ремейка Pro Skater 1 + 2. В то время как Tony Hawk Pro Skater скорее всего никогда не выйдет, EA собирается взять на себя ответственность за Skate 4, который, очевидно, будет представлен в следующем месяце.

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EA впервые анонсировала новую игру Skate пару лет назад и создала новую студию для работы над проектом. По словам репортера Тома Хендерсона (через TryHardGuides), игра будет представлена в июле. Также может состояться мероприятие, на котором стримеры, YouTubеры и традиционная игровая пресса смогут поработать с игрой, чтобы получить впечатления от геймплея.

В начале этого года просочились некоторые геймплейные кадры нового Skate, демонстрирующие очень раннюю пре-альфа сборку с базовой картой, а также некоторые ранние итерации игровой механики и анимации. Многие из нас предполагали, что эти кадры появились относительно недавно, но, согласно источникам Хендерсона, они были многомесячной давности.

Учитывая это, новая игра Skate, скорее всего, находится на более позднем этапе разработки, чем считалось ранее. Также возможно, что Skate - одна из четырех игр, которые EA планирует выпустить в начале 2023 года, наряду с Dead Space Remake. Очень жаль, что мы вряд ли увидим новые игры про Тони Хоука, но, надеюсь, возвращение Skate сможет это исправить.

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#skate 4
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