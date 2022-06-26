Симулятор скейтбординга Skate 4 будет официально презентован в июле, сообщают источники инсайдера Тома Хендерсона

На этой неделе сам Тони Хоук подтвердил, что мы вряд ли получим ремейк Pro Skater 3 + 4, поскольку Vicarious Visions была поглощена Blizzard вскоре после выпуска отличного ремейка Pro Skater 1 + 2. В то время как Tony Hawk Pro Skater скорее всего никогда не выйдет, EA собирается взять на себя ответственность за Skate 4, который, очевидно, будет представлен в следующем месяце.

реклама

EA впервые анонсировала новую игру Skate пару лет назад и создала новую студию для работы над проектом. По словам репортера Тома Хендерсона (через TryHardGuides), игра будет представлена в июле. Также может состояться мероприятие, на котором стримеры, YouTubеры и традиционная игровая пресса смогут поработать с игрой, чтобы получить впечатления от геймплея.

В начале этого года просочились некоторые геймплейные кадры нового Skate, демонстрирующие очень раннюю пре-альфа сборку с базовой картой, а также некоторые ранние итерации игровой механики и анимации. Многие из нас предполагали, что эти кадры появились относительно недавно, но, согласно источникам Хендерсона, они были многомесячной давности.

Учитывая это, новая игра Skate, скорее всего, находится на более позднем этапе разработки, чем считалось ранее. Также возможно, что Skate - одна из четырех игр, которые EA планирует выпустить в начале 2023 года, наряду с Dead Space Remake. Очень жаль, что мы вряд ли увидим новые игры про Тони Хоука, но, надеюсь, возвращение Skate сможет это исправить.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ Лютая RTX 3090 за копейки - смотри -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде RTX 3050 за 25тр в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок 3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming