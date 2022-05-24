Fractal Design – шведская компания, занимающая лидирующее место на рынке компьютерных комплектующих

Любимая многими геймерами серия корпусов Fractal Design Meshify 2 получила новые модели. На рынке появились три новых варианта корпуса, включая новую версию "Lite".

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Доступные в черном (закаленное стекло светлого оттенка) и белом (закаленное стекло прозрачного оттенка) цветах, новые корпуса Meshify 2 RGB во многом похожи на стандартные корпуса Meshify 2. Основное отличие заключается в четырех вентиляторах, входящих в комплект поставки, которые оснащены ARGB-подсветкой (три спереди и один сзади), добавлении встроенного RGB-контроллера и небольших изменениях, чтобы подчеркнуть RGB-подсветку. Еще одно небольшое изменение - совместимость верхнего радиатора, который теперь имеет максимальный размер 360 мм.

Как следует из названия, серия Lite представляет собой урезанную версию стандартных корпусов. Эти корпуса не имеют двойной компоновки, съемной верхней панели или модульной конструкции, как другие корпуса Meshify 2. Все остальное - как в стандартной модели, за исключением совместимости с 420-мм верхним радиатором оригинального Meshify 2. Meshify 2 Lite будет доступен в белом цвете с прозрачным тонированным закаленным стеклом и черном цвете со светлым тонированным закаленным стеклом, а также в черной модели RGB.

Новые корпуса Fractal Design уже доступны к покупке. Корпус Meshify 2 RGB стоит 174,99 долларов США, а Lite RGB - 144,99 долларов США. И, наконец, корпус Lite без RGB стоит $129,99.

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